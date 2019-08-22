美第3波加稅 我轉單效益最大

2019-08-22 00:18 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ／台北報導



財政部統計處昨天發布研究報告指出，我國在第三波加稅清單中的轉單效益最大。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

美中貿易戰影響究竟有多大？觀察美國海關進口數據最清楚，財政部統計處昨發布研究報告指出，我國在第三波加稅清單中轉單效益最大，今年上半年美國進口市占提升度僅次於墨西哥、越南；今年前七月我國對美出口中，屬加稅清單的貨品年增二成四，較非清單貨品高出廿二點七個百分點，凸顯台商回流及轉單效果。

財政部表示，在美中貿易持續僵持下，台灣面臨風險及轉機並存的形勢。基於台商加速回台及產能去中國化已成趨勢，可望持續挹注我國出口，但美中在貿易關係上的對峙與折衝，尚未塵埃落定，為當前全球經濟風險的重中之重，後續發展仍須保持高度關注。

美國川普政府以一連串提高關稅措施來處理美中貿易失衡問題，至今已有三批加徵關稅清單生效，涵蓋二千五百億美元、約占中國大陸進口金額的四成六。統計處依據美國海關資料，研究美國對大陸進口貨品加徵關稅所引發的市場移轉等相關影響，主要以占比近八成的美國前十五大進口來源國為觀察對象。

研究發現，在每波加稅清單生效前的二至三個月，美國進口廠商有提前進貨的傾向。三批清單對大陸的衝擊不一，以規模最大的第三波案二千億美元清單影響最大。由於過去兩大經濟體貿易關係緊密，貿易戰對中國大陸以外國家帶來轉單效益，但受惠國家因清單而異，其中第三波加稅清單普遍嘉惠亞洲多國，而我國因台商加速移回生產線，獲益最大。

歸結至美國整體進口市場占有率，研究指出，今年上半年中國大陸市占率較一年前劇降二點六個百分點，墨西哥、越南及我國各上升○點八個、○點六個及○點四個百分點。

官員解釋，因美國自墨西哥進口規模龐大，所以墨西哥占比上升幅度較大，越南及我國在市占率提高的斬獲最顯著。

財政部表示，我國出口至美國的清單項目中，以資通與視聽產品為主，占近二成；若以金額來看，電子零組件全數涵蓋在清單中，機械、礦產品、電機產品及運輸工具涵蓋率也有九成多。