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偷拍無罪 監控合法…為何他們可以安全下莊？

地球之肺燃燒中！亞馬遜森林的破紀錄大火

專營陸客團 寶得利下月起每周2天無薪假

2019-08-21 23:53聯合報 記者張文馨侯俐安黃淑惠賴于榛／台北報導

陸客團過去來台數量多，餐廳接待的遊覽車也排滿停車場。 圖／本報資料照片
陸客團過去來台數量多，餐廳接待的遊覽車也排滿停車場。 圖／本報資料照片
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中國大陸八月起限縮陸客來台，對旅遊業衝擊效應逐步浮現，專營一條龍式陸客團的寶得利集團，前天和員工展開協商，下月一日起至明年二月，每周放二天無薪假。

據了解，寶得利集團已發給員工「勞雇雙方協商減少工時協議書」，要員工接受最低薪資，每周上班三日。寶得利甚至鼓勵員工找新工作，不然就是留職停薪半年或自願性離職，「公司不會資遣」。旅遊業者擔心，這是衝擊的開端，九月後恐爆倒閉潮。

交通部長林佳龍希望業者「雨天不要收傘」，強調「這也給我們一個調整體質機會」，已建議行政院召開跨部會議，對於旅宿、旅行業紓困融資或貸款、租稅協助，盼能將危機轉化為新革契機。

陸客銳減，專營陸客團的寶得利集團，九月起每周放二天無薪假，發言人孫武伸表示，公司...
陸客銳減，專營陸客團的寶得利集團，九月起每周放二天無薪假，發言人孫武伸表示，公司全力嚴防寒冬到來。 記者陳正興／攝影
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行政院政務委員張景森坦言，這波衝擊看起來影響會很久，接待陸客的業者各種因應措施都可理解，減資、無薪假均無可避免，政府會有相關措施協助，而觀光產業加速提升轉型，擺脫對陸客的依賴才是應該做的事情。

寶得利旗下旅行社員工說，大陸組團社九月起配合官方政策調控陸客團人數，過去每月可接待七十團，九月起僅剩卅五團，實際成團數不排除再低，這波衝擊將是開放陸客來台以來最大，超越蔡英文總統剛上任時的狀況。員工只能先簽署同意放無薪假，並開始找兼職工作；若要留下來，只能培養第二專長，隨時迎接變化。

該人士還表示，政治影響生計，蔡政府不斷強調陸客走了、新南向國家旅客增加，但政府可去盤點旅客來源的差異，帶來的獲利是成長還是消退，陸客團還是最能帶來獲利的對象。

寶得利發言人孫武仲說，陸客開放來台後，團客的引導性消費出現許多受益業者，包含交通、購物、餐飲、住宿及風景區門票，雖然購物站為整體產業結構的下游，但對國內的整體觀光經濟產值也有很大貢獻，隨著陸客不來，原本因應這些人潮的人力出現很大的改變。

孫武仲表示，公司目前營運情況確實不好，但會全力發展新事業，員工也會移到新事業部門，目前無裁員計畫。

陸客行政院林佳龍

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