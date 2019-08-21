私菸案後 保稅倉庫提領菸酒須報備

2019-08-21 18:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 翁至威 ╱即時報導



因應國安局私菸案檢討，財政部關務署今（21）日公告新增保稅倉庫報備作業，要求儲存國際航線飛機用品的保稅倉庫業者，在每次提領或裝載菸、酒或雪茄時，都必須透過系統申報明細及數量，以落實保稅倉庫電子化管理，並建立預警機制。

關務署表示，新增的報備作業將自8月30日起實施，目前各關已加強輔導業者使用電子化申報系統，未來提領菸酒的明細及數量都可透過系統掌握，若出現異常，系統將會通知所屬關，即時掌握狀況。

關務署官員表示，針對國安局官員利用華航總統專機購買免稅菸品存放在華膳空廚保稅倉庫走私案，日前召開檢討會議，提出了四大檢討事項，其中實施電子化管理及建立預警機制就是其中一項。

官員表示，8月底報備作業規範上路後，專供儲存飛機銷售用品的保稅倉庫業者，對於菸酒提領數量及移運機上的數量，都要以電子化方式傳輸給海關，海關也會視必要由關員監視裝機，以確實掌握貨物流向。

關務署表示，保稅倉庫業者可簡單透過三步驟完成申報。首先，可在關港貿單一窗口註冊工商憑證或其授權的自然人憑證；第二，透過憑證登入後，選取「其他申辦」，並選擇菸酒提領及使用報備作業；第三，則是進入申報頁面，依據領用、裝機等用途，將菸品及酒類數量、航班等資訊一一申報清楚。

除了菸酒提領、裝機必須申報外，關務署也表示，通關禮遇方面，依據蔡英文總統指示原則，對於不具國賓禮遇資格的訪團隨員行李物品，除涉及國安機敏事宜外，都須依規定查驗通關；如符合國賓禮遇資格及具國安機敏事宜之行李物品，則採機邊免驗放行，落實禮遇人員行李分級查驗。