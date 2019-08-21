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各國陸續走上5G戰場 台灣在哪呢？

2019-08-21 18:23經濟日報 記者楊超丞╱即時報導

美國19日宣布延長華為禁令寬限期90天，但華為早已經加緊腳步去美國化，中美5G科技戰進入延長賽，各國也紛紛踏上商轉5G服務的戰場。反觀台灣，預計今年底才會啟動5G頻譜競標，離商轉戰場還有很長一段路要走。

5G華為

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