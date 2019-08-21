基本工資雙漲 徐旭東：應視各行業能力調漲

2019-08-21 17:17 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞瑤 ╱即時報導



遠東集團董事長徐旭東認為工資調漲應視各產業能力而調整。記者戴瑞瑤／攝影 分享 facebook

行政院日前核定基本工資調漲，日薪、月薪雙漲，明年元旦起實施。遠東集團董事長徐旭東今天(21日)表示，每一個行業目前面臨的情況不同，有的行業特別好、有的較差，薪資調漲要看每個行業本身的能力，情況較好的行業盡量幫助員工。

基本工資明年調漲工商界都喊苦，徐旭東說：「我個人是贊成調整，但是要看行業別。」他認為，目前台灣有的行業發展狀況較好，有的則是已經是下滑，尤其現在又擔憂中美貿易戰持續延燒下去，每一個行業目前面臨的情況不同，薪資調漲要看每個行業本身的能力，可以的行業當然盡量要幫助員工，對員工好一點是自然的事。

全國中小企業總會理事長李育家則認為，台灣143萬家中小企業中，含7成微型企業，工資「雙漲」，直接衝擊到微型或小型企業，政府沒有兼顧中小微企業的負擔能力，齊頭式調漲，且外勞基本工資不願脫鉤，怕產生經營困難連鎖效應。

李育家建議政府應提出配套方案，如减稅、人力補貼，並呼籲官股銀行應給中小企業更多的關懷，很多中小企業到現在仍借不到錢，銀行也因風險考量，寧願把錢貸給大企業或知名企業，中小企業就算借到錢，利息仍比大企業高許多還要擔保品，政府應補助中小微型企業降低資金借貸成本，幫助企業度過「雙漲」的緩衝期。