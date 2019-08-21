未婚懷孕生子能否領勞保生育給付？勞保局這樣說

2019-08-21 15:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳素玲 ╱即時報導



勞保生育給付是兩個月投保薪資，隨著民情開放，未婚懷孕生子時有所聞，勞保局也接獲不少民眾詢問，未婚懷孕，或是外遇生子，可以請領生育給付嗎？另外，男性員工的配偶生產，員工可以領生育給付嗎？

勞保局表示，勞保生育給付是提供女性被保險人生育補貼，因此只要被保險人有生育事實，無論婚姻狀況，只要能提供嬰兒出生證明正本（已辦理出生登記者免附），都可以領勞保生育給付。勞保局，申請生育給付並不須檢討結婚證明，因此與個人婚姻狀況無關。

至於員工配偶生產，員工能否請領勞保生育給付？勞保局表示，在全民健康保險施行前，勞保被保險人或其配偶生產時，不論產檢費用或生產費用，都是由被保險人自己負擔，因此勞保生育給付除了提供女性被保險人一個月的生育補助費外，另外也提供一個月的分娩費，也就是男性被保險人配偶生產也可以領。

但健保開辦後，所有產檢及生產的醫療費用都由健保支付，因此勞保便取消分娩費給付，也就是說，只有女性被保險人生產可請領生育補助費，若是男性被保險人的配偶生產，就無法領到任何生育給付。此外，政府鼓勵生育政策，自2014年5月30日修正後，勞保生育給付由一個月提高為二個月，雙生以上按比例增給。

除了勞保之外，農保及國保也都有提供生育給付，農保無論本人或配偶生產，都可領二個月生育給付；國保自2015年12月18日起生產者，也提高為可領取兩個月生育給付。若同時符合勞、農、國保請領資格，則只能擇一請領。