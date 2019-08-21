陸客不來無薪假跟著來 旅行公會：不會是最後一個案例

2019-08-21 12:31 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



中國大陸停發陸客自由行簽證後，陸客團來台也遭限制，昨天下午更傳出台灣三大購物店集團之一寶得利國際，要員工放無薪假。對此，中華民國旅行商業同業公會全國聯合會說，這不會是最後一個案例，另有業者表示，今天上午已送走最後一團大陸團。

不具名旅行業者透露，台灣三大購物店集團之一寶得利國際，不但要減資金額為新台幣4.46億元度難關，昨天下午正式發放無薪假同意書給員工，請員工共體時艱，接受最低薪資，一周上班三天，去找新工作。否則申請留職停薪半年，或自願性離職，公司不會資遣。

對此，中華民國旅行商業同業公會全國聯合會召集人李奇嶽說，受到中國大陸停止辦理自由行簽證，以及大陸來台旅行團縮減影響，在2016年民進黨執政以後，陸客市場經營上面已經相對困難，又遇到上述狀況，是難上加難。

李奇嶽說，從航空公司減班開始到連鎖旅行社、遊覽車、餐廳旅館、購物商店等，都會面臨到這波衝擊，影響很巨大，後續還會有狀況浮現。已經有旅館和遊覽車公司透露，有旅行社付款不正常，資金出現問題，政府應該要重視這波產業衝擊，會有連鎖效應，不會只有購物上面，旅行社、遊覽車、導遊都可能出現無薪假，這不會是最後一個案例。