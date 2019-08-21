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獨／無薪假來了 陸客服務一條龍公司開第一槍

時力黨魁呼之欲出 徐永明最快下午接黨主席

陸客不來無薪假跟著來 旅行公會：不會是最後一個案例

2019-08-21 12:31聯合報 記者曹悅華╱即時報導

中國大陸停發陸客自由行簽證後，陸客團來台也遭限制，昨天下午更傳出台灣三大購物店集團之一寶得利國際，要員工放無薪假。對此，中華民國旅行商業同業公會全國聯合會說，這不會是最後一個案例，另有業者表示，今天上午已送走最後一團大陸團。

不具名旅行業者透露，台灣三大購物店集團之一寶得利國際，不但要減資金額為新台幣4.46億元度難關，昨天下午正式發放無薪假同意書給員工，請員工共體時艱，接受最低薪資，一周上班三天，去找新工作。否則申請留職停薪半年，或自願性離職，公司不會資遣。

對此，中華民國旅行商業同業公會全國聯合會召集人李奇嶽說，受到中國大陸停止辦理自由行簽證，以及大陸來台旅行團縮減影響，在2016年民進黨執政以後，陸客市場經營上面已經相對困難，又遇到上述狀況，是難上加難。

李奇嶽說，從航空公司減班開始到連鎖旅行社、遊覽車、餐廳旅館、購物商店等，都會面臨到這波衝擊，影響很巨大，後續還會有狀況浮現。已經有旅館和遊覽車公司透露，有旅行社付款不正常，資金出現問題，政府應該要重視這波產業衝擊，會有連鎖效應，不會只有購物上面，旅行社、遊覽車、導遊都可能出現無薪假，這不會是最後一個案例。

創新旅行社表示，今天上午送走最後一團大陸團，下半年大陸的參訪交流活動都取消，後面沒團心情很低落，至少要休息半年，但不會讓員工放無薪假，還挺得住，會自找生路，照常發大陸部員工薪水。

中國大陸停發陸客自由行簽證後，對台灣觀光業造成衝擊。本報資料照片
中國大陸停發陸客自由行簽證後，對台灣觀光業造成衝擊。本報資料照片
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無薪假旅行社陸客簽證自由行離職

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