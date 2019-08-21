工業局修法遊戲分級細緻化 輔導級劃分12、15歲二級距

2019-08-21 10:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



經濟部工業局今（21）日表示，已修正完成「遊戲軟體分級管理辦法」，修正重點將遊戲類型及分級更細緻區分，8月23日上路實施。 圖／經濟部提供 分享 facebook 因應棋牌益智娛樂類遊戲軟體的數量逐漸攀升，為避免兒少接觸不適宜遊戲內容，經濟部工業局今（21）日表示，已修正完成「遊戲軟體分級管理辦法」，修正重點將遊戲類型及分級更細緻區分，8月23日上路實施。

工業局指出，此次修法重點將單純「棋奕類遊戲軟體」與「牌類及益智娛樂類遊戲軟體」重新分類、定義，並以遊戲結果是否會直接影響虛擬遊戲幣增減，做為該類型遊戲級別提升的判別要素，級別最高提升至輔導15歲級，以更加落實兒少選擇適齡遊戲軟體與健康遊戲觀念的推動，期待法規能更貼近遊戲類型趨勢與使用現況，也讓兒少及師長玩遊戲更放心。

工業局指出，棋牌益智娛樂類型遊戲軟體逐年增加，據統計，本年度棋牌益智娛樂類遊戲占國產遊戲的四成，其中又以模擬博弈或仿賭場的遊戲內容為主，雖僅為娛樂效果，但考量心智未成熟的兒少不宜過早接觸。再者，因應健全數位遊戲產業環境勢在必行，所以特針對遊戲情節、分級與適用年齡等事項，重新深入檢視，依遊戲類型區隔使用群眾的妥適性，讓遊戲分級更加細緻化。

工業局表示，待新辦法實施後，工業局將規劃宣導活動及說明會等活動，以周知民眾與業者，使民眾廣泛知悉適齡遊戲挑選的重要性，並督促業者落實相關規範。未來亦將持續觀察產業現況，檢討並滾動修正相關法令規範。