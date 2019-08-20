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被控密醫提告敗訴！他列七大罪狀控法院有道理嗎？

這地點管制35年開放後爆紅 辯「誤闖」這招沒用了

行政院：資安產品禁購清單不只列品牌 也會說明理由

2019-08-20 20:09經濟日報 記者鄭鴻達╱即時報導

行政院擬公布禁止公務機關採購危害國家資通安全產品清單。行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯・尤達卡）表示，這是份只約束公家機關（購）採購清單，至於有哪些品牌，行政院不只會列出品牌名稱，也會說明該品牌哪些產品安全技術與規格有資安疑慮、禁用理由為何。

近年資通訊產品資安成為各國關切重點，為加強政府資安，行政院於4月19日發布「各機關對危害國家資通安全產品限制使用原則」，要求各機關除業務需求且無其他替代方案外，不得採購及使用危害國家資通安全的廠商產品。

此外，為進一步明確化該使用原則的範圍，行政院後續也請各中央政府各機關協助盤點，並由行政院資安處等單位，協助擬定進購清單，並擬最快於7月底、8月初，以正面表列的方式公布清單，不過該清單目前尚未公布。

對於清單尚未公布，Kolas在臉書表示「沒有觀望什麼，完全與美國無關」，並指出此份清單，未來只適用於公家機關，不約束民間私人的採購行為，但許多媒體、民眾關切此案，因此行政院希望能夠極盡所能周延。

Kolas表示，行政院向全國人民說明，凡是有危害國家資通安全疑慮的產品，在政府機關構都禁用；至於有哪些品牌？Kolas表示，政府不只會將品牌名稱列出，還會說明該品牌的哪些產品的安全技術與規格有資安疑慮、禁用理由為何等等，行政院同仁仍正在補充詳細的說明。

Kolas表示，此清單有份重要使命，就是提醒國人:「資安即國安」，要嚴防有不肖廠商透過其資訊商品，進入我國的政府資訊系統，竊取我國重要國家機密、或全國人民的個資。

資安國安

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