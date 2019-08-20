轉單效應沒了？ 7月外銷訂單對美接單衰退1.6％

2019-08-20 16:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



資料來源：經濟部統計處 分享 facebook 台灣7月外銷訂單「連九黑」，主要貨品接單全面衰退，原先期待的轉單效應也戛然而止，來自美國的訂單金額較去年同月減少1.6%，其中以資訊通信產品減少2.3億美元或5.1%最為顯著。

經濟部先前公布6月外銷訂單，對美接單金額創下歷年同月新高，也是主要接單來源中唯一正成長的地區，尤以資訊通信產品增加5.1億美元或12.4%最多，當時官員據此研判，台灣確實受惠美中貿易戰轉單效應。

然而，時序轉入傳統旺季的下半年，接單狀況卻仍欲振乏力，根據經濟部今（20）日公布的7月外銷訂單統計，除了來自日本的訂單金額微幅正成長，其他包括美國、中國大陸及香港、歐洲、東協訂單均較去年同月衰退。

經濟部指出，美國訂單115.5億美元，月減1.3%、年減1.6%，其中又以資訊通信產品減少2.3億美元或5.1%較多，基本金屬減少1.5億美元或24.6%次之。

中國大陸及香港訂單102.6億美元，月增9.8%、年減6.3%，以光學器材減少1.9億美元或12.5%較多，機械減少1.7億美元或29.0%次之。

歐洲訂單75.4億美元，月增11.8%、年減1.8%，以資訊通信產品減少1.3億美元或3.6%較多，基本金屬減少0.7億美元或14.9%次之。

東協訂單38億美元，月增2.6%、年減8.1%，以礦產品（主要為油品）減少1.6億美元或30.3%較多，基本金屬減少0.6億美元或14.4%次之。

日本訂單25.8億美元，月增9.6%、年增0.7%，以其他產品（主要為遊戲機）增加0.8億美元或12.7%較多，基本金屬增加0.1億美元或4%次之。