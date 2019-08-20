連九黑！7月外銷訂單405.3億美元 年減3％

2019-08-20 16:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



經濟部今（20）日公布7月外銷訂單金額405.3億美元，年減3%呈現「連九黑」，主要貨品接單也全面衰退。 聯合報系資料照片／記者陳柏亨攝影 分享 facebook 經濟部今（20）日公布7月外銷訂單金額405.3億美元，年減3%呈現「連九黑」，主要貨品接單也全面衰退。

經濟部統計處指出，累計1~7月外銷訂單2,633.9億美元，也較去年同期減少168.5億美元或6%。

觀察主要貨品接單狀況，資訊通信產品111.1億美元，年減3.2%，主因部分筆電客戶提前於6月下單，加上伺服器逢產品轉換交替期，致接單減少，但網路通訊產品需求殷切，抵銷部分減幅，

電子產品105.6億美元，年減1.3%，主因記憶體及被動元件持續庫存調整，價格相對去年同期仍低，致接單金額減少，但消費性電子進入新品備貨旺季，帶動晶圓代工、IC 設計及晶片通路商的訂單成長，抵銷部分減幅。

光學器材19.3億美元，年減8.8%，主因面板市場供過於求，價格續跌，但背光模組及光學鏡頭接單成長，抵銷部分減幅。

基本金屬製品21.5億美元，年減16.1%，主因受美國加徵關稅及歐盟防衛課稅影響，加上國際鋼價疲弱所致。

機械產品16.7億美元，年減19.7%，主因受美中貿易紛爭影響，業者對機械設備投資保守觀望所致。

塑橡膠製品19.2億美元，年減7.4%，主因受美中貿易紛爭影響，需求偏弱，加上國際油價下跌，部分產品價格低於去年同期所致。

化學品18.5億美元，年減5.3%，主因受美中貿易紛爭及國際油價下跌影響，部分產品價格大幅滑落所致。