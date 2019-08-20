加薪是門藝術 謝金河：台灣應以文在寅為鑑

2019-08-20 15:05 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



財訊傳媒董事長謝金河。聯合報系資料照 分享 facebook

勞動部日前召開基本工資審議委員會，明年元旦起基本工資月薪將從現在的2萬3100元，提升到23,800元，每月增加700元；基本時薪則從150元，調高至158元。財訊傳媒董事長謝金河說，加薪是一門藝術，加得太快、太急，都會帶來後座力，南韓正陷入痛苦調整的困局中。

謝金河今在臉書發文說，台灣的最低工資2萬3800跟南韓的174萬5000韓元（約台幣5萬1000元）相比，或是南韓每小時最低時薪8350韓元（約台幣239元）相比，台灣仍落後南韓很多，似乎還有再往上加的空間。不過加薪是一門藝術。

他指出，在金融海嘯後，南韓的最低時薪原來只有3370韓元，約台幣108元，慢慢往上加，總統文在寅走出左派工人至上路缐，大手筆加薪，上任後把最低時薪加到7530韓元（約台幣215元），第二次又調高到8350韓元（約台幣239元），最低工資是174萬5000韓元，約台幣5萬1000。

謝金河說，加薪人人都說好，但是加得太猛，企業承受不住，沒有企業敢加聘人才，現在南韓的年輕人都抱怨，要找到一份理想的工作比登天還難。南韓年輕人失業率逾10%，自殺率節節升高。

他說，今年南韓經濟面臨日韓交惡的挑戰，面板，手機，石化，鋼鐵，汽車等產業也面對中國夾擊，現在又面臨高薪壓力。本來文在寅要把最低時薪加到1萬韓元，約台幣269元，但企業表示無力負擔，文在寅只好喊停。

謝金河提醒，這個案例，台灣也要好好研究。加薪是好事，但切忌太猛，太急，要留意企業的承載力，才能創造雙贏。

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