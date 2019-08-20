謝金河憂台灣調薪太猛 另一財經專家留言意外掃到朱立倫

2019-08-20 15:16 聯合新聞網 綜合報導



勞動部日前於工資審議會通過，明年基本工資月薪及時薪皆調升，前者將從現在的23,100元變為23,800元，每月增加700元，後者則從150元調高至158元，不過財訊傳媒董事長謝金河卻在臉書po文寫說「加薪也有極限，以文在寅為鑑！」

謝金河舉南韓為例，現在的基本工資大概是51,000元新台幣（約174.5萬韓元），而最低時薪為239元新台幣（約8350韓元），相較之下台灣仍落後南韓很多，似乎還有再往上加的空間。不過「加薪是一門藝術，加得太快，太急，都會帶來後座力，南韓正陷入痛苦調整的困局中。」

南韓原本的最低時薪在金融海嘯後只有108元新台幣（約3370韓元），後來慢慢往上加，文在寅上任後更是大手筆加薪，他把最低時薪加至215元新台幣（約7530韓元），第二次又調高到239元（約8350韓元）。

如此所導致的後果是，加薪人人叫好，但企業受不了，沒有企業敢請人，而且很多南韓年輕人都抱怨要找到理想的工作比登天還難，現在年輕人的失業率逾10%，自殺率不斷攀升。

謝金河說，南韓經濟面臨日韓貿易戰惡化，面板、手機、石化、鋼鐵及汽車等產業還遭受中國的夾擊，而文在寅甚至本來還打算再把時薪加至269元新台幣，但企業紛紛表明真的無力負擔，文在寅只好喊停，南韓的例子正可讓台灣借鏡，加薪是好事，但也要考量企業承載力才能創造雙贏。

然而，謝金河此則臉書貼文一出，意外引來另一位知名財經專家，獵豹財務長郭恭克在其底下留言，郭寫說，過度、快速或大幅度地調升勞工基本薪資，確實會讓企業投資意願降低，引發底層勞工失業率提高。

不過就他觀察，小英政府目前調高基本工資的步伐仍屬穩健，他還記得2016年大選KMT候選人（指朱立倫）主張最低工資在其任內調升至三萬元，「如果不是他沒念懂基本經濟學原理，就是拿來騙選票的，還好那個人落選。」