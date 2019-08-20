科技部一甲子 第一任部長張善政因這理由缺席

2019-08-20 14:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 江睿智 ╱即時報導



科技部今年一甲子，今（20）日在科技部舉辦茶會。在科技部長陳良基邀請下，有4位國科會主委和部長出席，包括副總統陳建仁，前中山大學校長楊弘敦、前交通大學校長郭南宏、前中華民國國策顧問魏哲和。

至於前科技部長、現為國民黨總統提名人韓國瑜國政顧問團總召張善政，則以行程太緊為由未出席今日科技部茶會。陳良基表示，這陣子沒和張善政碰面，他上任前曾向張善政請益，並說張善政的的數位國家政策與科技部發展方向一致。

陳良基表示，60年是一個天干地支地循環，象徵新科技的起步。科技部經歷兩次改制，持續推動台灣科技發展、科技人才培育。蔡英文總統指示，明年在基礎研究將增加40億元預算，以表達對科研重視。未來我國科技會以5G、資訊安全、精準醫療為三大發展方向。

科技部製作60周年回顧影片，描述我國1959年2月成立國家長期發展科學委員會，首任主委為胡適；1967年更名為行政院國家科學委員會，首任主委為吳大猷；2014年在政府組織再造下，更名為科技部，首任部長為張善政。三個組織共經歷20個首長。

陳建仁致詞表示，他在日本京都參訪寺院時，體悟到人生的滿足包括智慧、慈悲，科研就是用智慧促進慈悲，造福人類。我國教授樹立好的典範，讓青年喜愛科技研究，相信科技能改變社會。