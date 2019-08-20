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幸運男中大獎不工作爽過5年 剛開工又中了破億獎金

科技部一甲子 第一任部長張善政因這理由缺席

2019-08-20 14:21經濟日報 記者江睿智╱即時報導

科技部今年一甲子，今（20）日在科技部舉辦茶會。在科技部長陳良基邀請下，有4位國科會主委和部長出席，包括副總統陳建仁，前中山大學校長楊弘敦、前交通大學校長郭南宏、前中華民國國策顧問魏哲和。

至於前科技部長、現為國民黨總統提名人韓國瑜國政顧問團總召張善政，則以行程太緊為由未出席今日科技部茶會。陳良基表示，這陣子沒和張善政碰面，他上任前曾向張善政請益，並說張善政的的數位國家政策與科技部發展方向一致。

陳良基表示，60年是一個天干地支地循環，象徵新科技的起步。科技部經歷兩次改制，持續推動台灣科技發展、科技人才培育。蔡英文總統指示，明年在基礎研究將增加40億元預算，以表達對科研重視。未來我國科技會以5G、資訊安全、精準醫療為三大發展方向。

科技部製作60周年回顧影片，描述我國1959年2月成立國家長期發展科學委員會，首任主委為胡適；1967年更名為行政院國家科學委員會，首任主委為吳大猷；2014年在政府組織再造下，更名為科技部，首任部長為張善政。三個組織共經歷20個首長。

陳建仁致詞表示，他在日本京都參訪寺院時，體悟到人生的滿足包括智慧、慈悲，科研就是用智慧促進慈悲，造福人類。我國教授樹立好的典範，讓青年喜愛科技研究，相信科技能改變社會。

在今日茶會上，科技部也收集民眾的建言單，在魔術師的表演下，封釀於時光寶盒中，並將鑰匙交由陳良基保管。

科技部一甲子，科技部今日舉辦茶會。科技部長陳良基（右一） 、前中華民國國策顧問魏...
科技部一甲子，科技部今日舉辦茶會。科技部長陳良基（右一） 、前中華民國國策顧問魏哲和（右二）、前交通大學校長郭南宏（右三）偕同夫人，難得共聚，傳承台灣科技發展。 記者江睿智／攝影
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科技部張善政陳良基
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