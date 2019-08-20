科技部拚明年科研經費成長4.7% 基礎研究增40億

2019-08-20 14:50 中央社 台北20日電



科技部長陳良基今天表示，提升科學能量、打造科研基地與完備科技法規，是一甲子以來，科技部對台灣重要的貢獻。明年的科研經費預估成長4.7%，其中基礎研究預算就增加40億元，希望未來5年都能以這樣的幅度成長。

科技部的前身為民國48年成立的「國家長期發展科技委員會」，並於56年改組為「國家科學委員會」，103年配合政府組織再造改制為科技部。創立至今正好滿60年。

副總統陳建仁、前政務委員郭南宏、前國策顧問魏哲和與前中山大學校長楊弘敦等歷任科技部及其前身的4名首長，在陳良基的陪同下，出席這場感恩茶會。

陳良基指出，明年的科研經費預估成長4.7%，尤其在基礎研究部分，在總統蔡英文的支持下，從新台幣250億元提升至297億元，也希望未來5年都能以這樣的幅度成長。

他致詞時也提到，回顧過去60年，科技部與其前身，為台灣的科學領域奠定了穩固的基礎、培養了不少的科學人才，並投入前瞻的科學研究，立下了不少功績，但是有3件事情必須特別強調：

首先，台灣在全世界的科學發展地位逐步攀升，科學論文與專利的數量也是有目共睹。如果單就科學論文的表現，一直名列世界前20名，這是60年來，這個單位的所有同仁為基礎科學研究立下的功勞。

其次，打造國家級的科研設施與基地，為往後台灣科研立下良好的基礎。後來成立的科學工業園區更是將台灣的科研能量帶到世界的舞台，成為不少國家效法的對象。

最後，建置完善的科學法規，以「科技基本法」為指導方針，建立預算、人才培育與智慧財產等領域的規範，成為台灣發展科技的強力後盾。

在95年到97年間擔任國科會主委、副總統陳建仁以「回娘家」表達今天參與活動的心情，並表示，雖然政府的體制一直在改變，但科技部的任務是「智慧」與「慈悲」。科技的發展是智慧的體現，但是發展後的科技要用來造福人類，這就是慈悲。台灣的科技也屢屢對世界做出貢獻。

陳建仁也有感而發表示，在任內曾經設定目標，希望3個科學園區的年營業額能達到新台幣2兆，但最後只有1兆9750億。如今科學園區蓬勃發展，107年的營業額已經達到2兆6000多億，並創造了27萬個就業機會。他並藉此機會，對在場所有科技部同仁表示感謝。

改制後首任科技部長張善政今天因為行程繁忙不克出席。陳良基表示，當時接任部長之前有向張善政請益，張善政提供的數位政策建言與科技部致力發展的方向相似。