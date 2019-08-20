景氣降溫不敢花錢？去年每戶家庭消費縮水了

2019-08-20 13:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



景氣颳起冷風，民眾消費也跟著縮手？根據主計總處最新調查，去年全國平均每戶家庭消費支出為81.1萬元，有別於過去連續五年屢創新高的態勢，反較2017年略為減緩，儲蓄金額增幅則相對顯著。

根據2018年家庭收支調查結果，平均每戶可支配所得為103.6萬元，比前一年多了17,363元或1.7%，但消費支出卻不增反減，年減311元或0.04%；儲蓄金額224,945元，年增17,674元或8.5%。

主計總處官員解釋，去年全體家庭消費支出總計7兆127億元，仍較前一年增加0.9%，至於平均每戶支出金額其實變化不大，減幅甚微可以視作持平，無法據此論斷受到景氣趨緩影響。

官員指出，主要是因電信業者點燃「499之亂」資費戰火，每戶家庭在通訊費用支出減少許多；受到少子化影響及政策補助措施，近來教育支出也有逐年遞減的趨勢。

所以，家庭消費的錢都花去哪了？根據調查結果顯示，去年家庭消費支出內容仍以住宅服務、水電瓦斯及其他燃料為主，占比23.95%，食品飲料及菸草則以15.56%居次。

觀察從1976年統計以來的長期趨勢，房租及水電瓦斯占比約為22%至25%，食品飲料及菸草的比重則從四成左右一路下滑，迄今已經降至歷年新低。

另一方面，由於社會環境與消費型態改變，許多上班族「三餐老是在外」，加上套裝旅遊消費逐年增加，餐旅消費占比從2.48%衝至12.32%。