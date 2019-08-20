不可不知！參加勞退新制 舊制年資會不見嗎？

2019-08-20 13:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳素玲 ╱即時報導



台灣勞工退休制度在2005年7月出現重大變革，勞退新制上路，取代原有的勞退舊制。多年來兩個制度並行，至今仍有28萬勞工有舊制年資，更有近百萬勞工同時具備勞退舊制與勞退新制年資。到底新舊制年資都有，對勞工意義為何?選了勞退新制，舊制年資就不見了嗎？可否要求老闆先結清舊制年資退休金？

也就是說，現行勞工的勞工退休制度年資共有三種，一種是2005年7月勞退新制上路後才開始工作者，屬於強制參加勞退新制對象，因此只有純勞退新制年資。

第二種是原本是勞退舊制勞工，2005年7月勞退新制上路後，選擇改參加勞退新制，原有舊制年資保留。

第三種則是原本屬勞退舊制勞工，在2005年7月勞退新制實施後，法令曾給予五年緩期衝讓勞工選擇是否參加勞退新制，但勞工若在2010年7月前都沒轉到勞退新制，至今仍只有舊制年資者。

勞動部統計，截至去年底為止，勞退新制提撥人數約670萬餘人，新舊制年資都有勞工約95萬人，只有舊制勞工約28萬人。

很多勞工搞不清楚自己選擇勞退新制後，到底舊制年資還在不在？答案有兩種情形，一種是該勞工選了勞退新制後，仍舊留在原公司工作，則舊制年資雇主應該予以保留，等到該勞工符合舊制退休金或資遣條件時，就可以向雇主請求發給舊制退休金或資遣費。

舉例而言，甲勞工在A公司原本有15年舊制年資，2009時改選擇勞退新制，A公司依法要保留舊制15年年資。

甲勞工持續在A公司繼續工作10年，等於成就勞基法規定的舊制退休金條件（同一公司工作滿25年），於是甲勞工可以領到舊制15年的退休金。另外，雇主從2009年至今提撥的新制退休金也持續提撥。

第二種情形是，甲勞工2009年改選勞退新制後，在2015年離開A公司，於是甲勞工在同一公司工作年資只有21年，並未達到勞基法舊制退休條件，因此甲勞工就領不到舊制退休金，原有在A公司的15年資等於全數作廢，甲勞工只能享有自2009年開始的勞退新制退休金。

換句話說，對一位同時有勞退舊制年資與新制年資的勞工而言，參加新制後，舊制年資不會不見，但只有新制退休金是每月按月提撥薪資6%到個人帳戶，勞工一定領得到，至於能不能同時領到舊制退休金，就要看個人是否留在原公司直到成就舊制退休金條件了。

至於是否可以要求雇主結清舊制年資退休金，則是需要勞工與雇主雙方都同意，不可以強迫任何一方辦理，雇主不一定要同意結清。