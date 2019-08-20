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看準精準醫療趨勢 鈦隼生技研發腦部手術導航機器人

2019-08-20 13:00聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

鈦隼生技投資2億元，研發腦部手術導航機器人，可更精準、有效率地輔助醫師執行腦部手...
鈦隼生技投資2億元，研發腦部手術導航機器人，可更精準、有效率地輔助醫師執行腦部手術，目前已取得多國專利，並與慈濟醫院合作成功完成10例人體試驗。圖／竹科管理局提供
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看準未來對精準醫療需求持續攀升，鈦隼生技投資2億元，研發腦部手術導航機器人，可更精準、有效率地輔助醫師執行腦部手術，目前已取得多國專利，並與慈濟醫院合作成功完成10例人體試驗，預計2023年取得歐盟CE、美國FDA和衛福部上市許可，將可切入精準醫療市場商機。

有鑒於目前全球腦部手術導航技術精細度不足，醫師仍以手動進行引流或以傳統頭架方式進行手術，過程費時且風險性高；醫師陳階曉2015年創立鈦隼生技，今年4月在科技部科學園區審議會審議通過後，進駐新竹生醫園區，研發的腦部手術導航機器人，將電腦主機、觸控式螢幕、機器視覺系統以及機械手臂進行跨域整合。

鈦隼生技表示，該公司研發的腦部手術導航機器人不同於一般使用「反射式光學球」定位座標點，改採機器視覺整合醫學影像，透過上萬個座標使準確度達2毫米以下，可協助腦神經外科手術醫師，在立體定向腦電圖、立體組織切片、腦深層電刺激和腦室引流等腦部相關手術中，以不同切面影像「看穿」患者腦部構造，再按照醫師專業的判斷，預先在螢幕上畫出手術路徑，且搭配自動化機械手臂，可更精準、更有效率地輔助醫師執行腦部手術，降低手術出血與神經、周邊腦部組織傷害風險，更可降低麻醉時間、微創醫療、快速康復，同時有效改善醫病關係。

鈦隼生技指出，腦部手術導航機器人目前已取得多國專利，並榮獲許多國內外獎項肯定，如2017年獲選並參加美國的TechCrunch Disrupt盛會、榮獲第十四屆國家新創獎－初創企業獎、2019年榮獲科技部頒發臺灣10家最酷科技新創及台北生技獎－新創技術獎銀獎等。

此外，也已通過醫療器材品質管理系統標準－ISO 13485，且與慈濟醫院合作成功完成10例人體試驗，預計2023年取得歐盟CE、美國FDA和衛福部上市許可，將可切入精準醫療市場商機。

醫師生技
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