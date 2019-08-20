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搶先創新、挑戰權威...亂世中更強！4重點，台灣為什麼必須向以色列學習？

2019-08-20 12:55商業周刊 黃齊元／商業.com專欄作家

很多人可能不知道全世界公認的新矽谷在以色列。圖為以色列／Ingimage
很多人可能不知道全世界公認的新矽谷在以色列。圖為以色列／Ingimage
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台灣非常依賴美國，高科技產業更是如此，不僅科技大廠訂單來自美國大廠，未來技術發展也以美國為表率，所以有「亞洲矽谷」這個名詞，但很多人可能不知道全世界公認的新矽谷在以色列

以色列是全球最創新的國家，人口只有800多萬，每年卻有大量的新創公司成立，在AI大數據、雲計算等領域都領先群茅。全世界有250家跨國公司，如蘋果英特爾在以色列設有研發中心，以色列諾貝爾奬得主高達12位。以色列和台灣很類似，周圍都被不太友善的鄰居所包圍，以色列特別如此，直到今日仍戰火不斷，和巴勒斯坦互相攻擊。以色列每個年輕人都要當兵，男生3年，女生2年，沒有例外。

以色列和台灣均以高科技產業而聞名世界，但方向很不一樣。以色列擅長的是軟體和演算法（Algorithm），台灣則以硬體製造而聞名，兩者其實相當互補。

但如果真正要比實力和潛力，以色列絕對超過台灣。以色列總人口僅有台灣的1/3，約800萬人，但至今新創企業獨角獸（Unicorn）已高達20家，反觀台灣一家也沒有，為什麼會這樣？

第一、以色列人挑戰權威，台灣人講求和諧。在以色列每個新進員工都可以直接和老闆辯論，據理力爭，假若在台灣早就被炒掉了。以色列人的思考方式很直接，高度充滿創意，不會自我設限。

第二、以色列人有強烈的憂患意識和冒險精神，執行力強。由於國家處在戰亂的環境，每個人都有一種「沒有明天」的心態，把每天當天當作最後一天來活，只要抓住機會就會大膽嘗試、全力以赴。反觀台灣人想得太多，擔心這個、害怕那個，行動力就差很多。

第三、以色列人不怕失敗，甚至鼓勵失敗。我和以色列政府官員交換過意見，他們也會積極資助新創企業，但如果有選擇，他們一定挑選風險最高的項目來投資，而不是打安全牌。然而在台灣，失敗是很丟臉的事，大家都避而不談，創投也避免投資高風險的早期項目。

第四、以色列人不追求「第一」，但強調「唯一」。這反映在他們的創業思維上，會找從來沒有人想到的機會、從來沒有人做過的題目，也就是out-of-box（編按：跳脫框架去思考）思維。可是台灣就沒有這種勇氣，很多人都要等市場其它人先有產品，然後再提出改良版「比較好」的產品，先天就輸人一截。

我以前和以色列不熟，5年前一家以色列頂級創投找上我，希望我協助他們引進大中華地區的投資人，拓展中國市場，就這樣開始我和以色列的結緣。以色列傳統親美，直到今天還是如此，特別是川普公開挺以色列。但以色列人很務實，知道中國的崛起和強大不可忽視，因此盡一切可能學習和中國大陸打交道。

台灣不大不小的格局，其實害了我們。我們有一個2300萬人口的小市場，許多人覺得什麼事情都可以慢慢來，先從台灣開始，等站穩腳步，再逐步走向世界。聽起來很有道理，但其實限縮了我們發展的潛能。反觀以色列人，從第一天就以世界為市場，每個人強迫自己思考，要做什麼產品才能在全球出人頭地，努力挑戰世界盃。

台灣拚命地擁抱美國、學習美國，其實搞錯了方向。美國地大物博，許多大企業如亞馬遜和臉書的商業模式並不適合台灣，台灣企業和美國的連結只剩下代工，連台積電也是如此。其實台灣最適合學習的對象是以色列：以小搏大、借力使力、模式創新、放眼全球。

過去20年，台灣培養出不少世界級的「隱形冠軍」，他們雖然沒有自己的品牌，但技術一流，乃國際大廠不可或缺的夥伴，扮演關鍵零組件或解決方案提供者的角色，這些企業比大公司更有以色列精神。

展望未來，我們需培養新一批的冠軍，作法是讓傳統企業「智慧化」，用數位引擎替傳統商業模式加裝起飛的翅膀。這不只是「工業4.0」，也是「商業4.0」，台商可以把B2B新商業模式向全世界輸出，我們將有更大的「話語權」，甚至可成為「資源整合者」。

舉例來說，台灣的工具機產業實力堅強，小英「5+2」政策有一項是「智慧機械」，但台灣有資格稱「智慧」的工具機業者少之又少。如果我們能設計結合智慧和機械的整體解決方案，那將不只是賣設備而已，還可創造新的運營商模式。

已有一些台灣公司在往這個方向邁進。最近佳世達宣布，投資兩家資訊相關業者，這是其「智慧解決方案大聯盟」中的一部分，將硬體優勢，結合各種資訊產品服務，打造從雲到端、軟硬整合的智慧解決方案，這說明台商正在成為新經濟的促成者（enabler）。

早在台灣之前，以色列已是許多明日AI商業模式，背後的重要推手，以演算法成為另類隱形冠軍，最有名的例子，是發展無人車晶片技術的公司Mobileye，其所發展出來無人車演算法，已成為全球汽車大廠新標準，前年被Intel以153億美元天價收購。

上週和一位以色列朋友交談，他說現在全世界一片混亂，唯有以色列人信心超強，因為越亂越適合他們，「We thrive on chaos」（我們因混亂而茁壯）。我問他對台灣人的看法，他苦笑地搖搖頭說，你們太慢、想太多了。

忘掉硬實力、軟實力吧！「文化」決定了一個民族的成敗！

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※本文由商業.com授權刊載，未經同意禁止轉載。

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