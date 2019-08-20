未足額進用身心障礙員工 中興大學、世界先進居首

2019-08-20 11:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



勞動部公告今年5月全國未足額進用身心障礙者義務機關（構）名單，私立單位中，世界先進積體電路股份有限公司（見圖）不足進用人數最多，力晶科技終於擺脫連續12個月居冠的窘境。圖擷自 竹科官網 分享 facebook

勞動部今（20）日公告今年5月全國未足額進用身心障礙者義務機關（構）名單，公立單位仍以中興大學不足額情況最嚴重；私立單位中，世界先進積體電路股份有限公司（5347）不足進用人數最多，力晶科技終於擺脫連續12個月居冠的窘境。

截至今年5月止，全國依法須進用身心障礙者的義務機關（構）計17,468家，應進用身心障礙者58,691人，實際進用83,630人，超額進用24,939人（占應進用身障人數42.49％）。

未足額進用單位計1,743家（占總應進用家數9.98%），其中公立單位34家，私立單位1,709家；不足進用人數合計2,552人，其中公立單位不足60人、私立單位不足2,492人。

勞動部指出，5月公立單位未足額進用34家，較4月減少12家，比對二期未足額名單，4月未足額公立單位中有25家已於5月足額進用，實際進用人數增加225人。

至於不足進用人數排名第一的國立中興大學，應進用102人、實際進用79人、不足進用23人，台中市政府勞工局已於7月至該校訪視，並提供相關資源協助媒合身心障礙員工，藉此改善不足進用情形。

此外，5月私立單位未足額進用1,709家，較4月增加9家，世界先進積體電路股份有限公司應進用53人、實際進用38人、不足進用15人，經新竹縣政府拜訪該公司並協助規劃身心障礙者進用計畫，已經陸續進用多位多重障礙及智能障礙員工，不足進用情形逐步改善中。

勞動部強調，該部所屬各分署、縣市政府等300餘個就業服務據點均可提供就業媒合服務，對於有個別化職業重建需求的身心障礙者，地方政府也運用各項職業重建服務包括職業輔導評量、職業訓練、支持性及庇護性就業等，協助其提升就業競爭力，雇主也可運用政府補助措施及職務再設計等協助，開發出更多身障人士可從事的職務工作。