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綠能增、燃煤酌減 沈榮津：2030年不缺電

2019-08-20 11:26經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

針對工業總會先前發表白皮書憂心綠能政策恐造成缺電，對此，經濟部長沈榮津今（20）日指出，到2030年都不缺電，包括半導體大廠的需求，以及台商回流、電動車發展的用電需求經濟部都已考量進去，估備用容量率可達15%，且隨著綠能的起步發展，原先2025年再生能源20%、燃煤30%、50%燃氣的發電能源配比，也可能會做些微調整。

沈榮津今日出席「2019轉型能源綠色經濟國際論壇」時指出，關於電力的規劃，經濟部已往2030年去探討，基本上在燃氣的基礎配比應會維持現有，緊接著隨著綠能技術的成熟，台灣也可能和其他各國一樣進行發電能源配比的調整。

沈榮津進一步指出，由於煤的部分大家多有疑慮，因此未來的發電能源配比，主要就是再生能源及天然氣，且在供電穩定前提下，燃煤發電機組原則上將逐步酌減。

沈榮津表示，未來台灣用電比較多的產業就是半導體，包括台積電的5奈米、3奈米、2奈米的用電，還有華邦、力晶、美光等科技大廠，約有2.6兆的半導體投資的用電量也都有納進去通盤考量。

此外，台商回台、車輛電動化，以及經濟成長率也都有一併納進去經過盤點，沈榮津表示，目前看起來到2030年的供電情形，應可以滿足國人穩定供電的期待。

沈榮津並指出，特別在綠電部分，往後離岸風電每年都會釋出1GW，太陽能轉換效率科技的進步也會成長。

因此，在燃氣和燃煤約占八成的主軸定調下，未來就是在綠電的部分可能會酌增，初估離岸風電自2026年起每年都會釋出1GW，未來5年就會釋出5GW的風場。

「全球風電之父」Henrik Stiesdal今日也在論壇中分享丹麥成功發展離岸風電的經驗，同時Henrik Stiesdal並於受訪中表示，台灣已具有發展離岸風電的條件與製造風場的基礎，加上台灣政府有相當大的決心要落實再生能源的推動，他相信在不久的將來，台灣將能成為亞太再生能源的標竿國家。

離岸風電沈榮津再生能源
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