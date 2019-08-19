製造業連2季衰退 看好下半年轉旺

2019-08-19 23:44 聯合報 記者 聯合報 記者 張語羚 ／台北報導



經濟部統計處昨天指出，今年第二季製造業產值為三點三兆元，年減百分之四點五七，為連續二季呈衰退走勢。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 美中貿易戰抑低全球經濟成長動能，加上國際原物料價格下滑，經濟部統計處昨天指出，今年第二季製造業產值為三點三兆元，年減百分之四點五七，為連續二季呈衰退走勢。經濟部預期，進入下半年傳統生產旺季，製造業產值有望轉好。

若觀察各行業表現，電腦電子產品及光學製品業因伺服器業者擴增國內產線大幅增產，加上汽車電子控制器、恆溫控制器及網通設備接單暢旺，致今年第二季產值逆勢年增百分之二十點九三，為二○一一年第四季以來最大增幅。

不過其他產業皆黑。今年第二季電子零組件業產值年減百分之六點四二，其中積體電路業因終端電子產品需求疲弱，加上客戶端庫存持續調整，年減百分之三點一三；液晶面板及其組件業因中國大陸新產能陸續開出的排擠效應，年減百分之十三點三八。

至於傳統產業中，化學原材料業因國際油價震盪走低，石化原料價格下滑，下游買氣觀望，致產值年減百分之十四點七九；基本金屬業受美歐防衛課稅影響，外銷接單鈍化，加上部分產線設備檢修，產值年減百分之十一點二九；機械設備業因美中貿易紛爭，抑低設備投資需求，產值年減百分之十點七九；汽車及其零件業受進口車競爭及外銷受挫影響，年減百分之○點八三，而貨車因換購熱潮而持續增產，抵銷部分減幅。

展望未來，經濟部表示，下半年進入生產旺季，消費性電子新品將陸續推出，加上5Ｇ基礎建設、人工智慧、物聯網等新興應用持續擴展，及部分廠商續擴增國內產線，有助製造業生產動能逐漸好轉。