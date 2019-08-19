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群翊董座：美國市場能見度提高 看好半導體應用

2019-08-19 16:31經濟日報 記者尹慧中╱即時報導

群翊總經理李榮坤(左)、副總余添和。記者尹慧中攝影
群翊總經理李榮坤(左)、副總余添和。記者尹慧中攝影
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群翊（6664）董事長陳安順今日提到，美中貿易戰對全球景氣都有影響也影響設備需求，不過美國市場能見度提高，10月將有半導體相關業績貢獻。

陳安順也提到，目前在半導體需求以外，COF設備需求至少還可以熱五年，群翊會全數配合相關需求，積極開拓新應用。

在美國以外東南亞地區需求也持續提升。群翊總經理李榮坤、副總余添和也分別提到，今年配合日系、韓系大廠紛紛前進越南與泰國，在當地接單不錯，整體市場需求雖有外部環境干擾但「淡旺季不明顯」。

半導體東南亞貿易戰
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