保誠亞洲公益基金 推廣兒童安全教育

2019-08-19 16:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



由保誠亞洲公益基金（Prudence Foundation）與紅十字會、紅新月會國際聯合會（IFRC）和卡通頻道共同合作的「SAFE STEPS KIDS兒童安全教育」專案，透過卡通頻道知名節目「飛天小女警」、「熊熊遇見你」、「阿甘妙世界」傳遞安全教育知識，幫助亞洲數百萬名兒童建立安全知識與學會救命的技巧，當遭遇緊急狀況時如天災、生命危險及道路危險時知道如何因應與準備。

Safe Steps Kids推出一系列12支各50秒的影片，跟著「飛天小女警」為天災做好準備；向「熊熊遇見你」學習急救的安全步驟、與「阿甘妙世界」一起學習道路安全步驟。影片在台灣、香港、馬來西亞、新加坡、印尼、泰國、越南與菲律賓等地Cartoon Network卡通頻道播出，民眾亦可透過卡通頻道官方網站與App、SAFE STEPS Kids台灣官方網站（https://www.safestepskids.com/tw/）等管道觀看。

2014年保誠亞洲公益基金推出SAFE STEPS，邀請國際拳王曼尼·巴喬（Manny Pacquiao）宣傳面對自然災害所需具備的生存技巧，提高災難準備和風險意識。

當時主要推廣的對象是成人，隨後此專案計畫也延伸到其他議題，包括邀請國際知名影星也是聯合國全球道路安全大使的楊紫瓊宣導道路安全，也邀請峇厘島救生員、新加坡紅十字志工和菲律賓的醫生一同分享救命逃生技巧，提高民眾安全意識。

今年暑假啟動的SAFE STEPS專案則針對兒童與年輕族群宣導安全步驟。

保誠亞洲公益基金執行董事Marc Fancy表示，全球每年約有350萬人死於意外傷害，兒童比成年人更容易受到更大的傷害，因此教導他們安全意識以及如何應對緊急情況至關重要。