親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
生技產業
房市情報

川普批准售台戰機 陸嗆：立即取消，將採必要措施

為媒體寫稿遭送公懲會 管中閔最後陳述

保誠亞洲公益基金 推廣兒童安全教育

2019-08-19 16:02經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

由保誠亞洲公益基金（Prudence Foundation）與紅十字會、紅新月會國際聯合會（IFRC）和卡通頻道共同合作的「SAFE STEPS KIDS兒童安全教育」專案，透過卡通頻道知名節目「飛天小女警」、「熊熊遇見你」、「阿甘妙世界」傳遞安全教育知識，幫助亞洲數百萬名兒童建立安全知識與學會救命的技巧，當遭遇緊急狀況時如天災、生命危險及道路危險時知道如何因應與準備。

Safe Steps Kids推出一系列12支各50秒的影片，跟著「飛天小女警」為天災做好準備；向「熊熊遇見你」學習急救的安全步驟、與「阿甘妙世界」一起學習道路安全步驟。影片在台灣、香港、馬來西亞、新加坡、印尼、泰國、越南與菲律賓等地Cartoon Network卡通頻道播出，民眾亦可透過卡通頻道官方網站與App、SAFE STEPS Kids台灣官方網站（https://www.safestepskids.com/tw/）等管道觀看。

2014年保誠亞洲公益基金推出SAFE STEPS，邀請國際拳王曼尼·巴喬（Manny Pacquiao）宣傳面對自然災害所需具備的生存技巧，提高災難準備和風險意識。

當時主要推廣的對象是成人，隨後此專案計畫也延伸到其他議題，包括邀請國際知名影星也是聯合國全球道路安全大使的楊紫瓊宣導道路安全，也邀請峇厘島救生員、新加坡紅十字志工和菲律賓的醫生一同分享救命逃生技巧，提高民眾安全意識。

今年暑假啟動的SAFE STEPS專案則針對兒童與年輕族群宣導安全步驟。

保誠亞洲公益基金執行董事Marc Fancy表示，全球每年約有350萬人死於意外傷害，兒童比成年人更容易受到更大的傷害，因此教導他們安全意識以及如何應對緊急情況至關重要。

透過SAFE STEPS Kids，藉由小朋友喜愛的卡通人物與故事情境拉近與小朋友的距離，讓他們更容易理解安全教育步驟的重要性與技巧，SAFE STEP Kids要讓亞洲社區的民眾和下一代更機警靈活面對風險。

Safe Steps Kids推出一系列影片，跟著「飛天小女警」為天災做好準備；...
Safe Steps Kids推出一系列影片，跟著「飛天小女警」為天災做好準備；向「熊熊遇見你」學習急救的安全步驟、與「阿甘妙世界」一起學習道路安全步驟。英國保誠人壽/提供
分享

紅十字會卡通
【台北約會地圖】行程這樣排~來場浪漫韓系約會吧→

相關新聞

兩大迷失不要犯 「黃金三角」找出退休新方向

2019-08-19 14:47

勞部預告 取消國營事業縮短輪班間隔

2019-08-19 14:40

申請鬆綁七休一、輪班間隔 勞部祭評估原則

2019-08-19 14:40

雇主從薪資扣退休金 違法！

2019-08-19 14:25

加勞退新制 舊制年資會不見嗎？

2019-08-19 14:24

勞動部明預告 取消鬆綁中油、台電、台糖人員輪班間隔

2019-08-19 14:23

勞基法二修後 勞動部首次訂鬆綁七休一評估原則

2019-08-19 14:21

保障勞工訴訟權益 勞動事件法109年元旦施行

2019-08-19 13:22

華映、綠能出事還不是最壞情況？近500億借款一年內到期 大同股東「挫ㄟ等」

2019-08-19 12:23

越南企業來台參訪自動化工業展 尋求交流與合作洽談

2019-08-19 12:07

藥房小開5年買下3廠：我要讓全世界知道台灣做的藥！

2019-08-19 11:41

勞資如何不再「互相耽誤」？ 專家建議善用這工具

2019-08-19 11:38

國發會：前瞻計畫第1期執行率逾9成 進度順利

2019-08-19 11:10

前瞻計畫首期預算執行不彰？ 國發會回應了

2019-08-19 10:29

看台商回流 上銀總裁卓永財：效應逐漸發酵

2019-08-19 09:35

容積獎勵倍增 應嚴防炒地皮

2019-08-19 06:06

獨／經濟部擬放寬工業區容積獎勵 捐空間回饋兩倍

2019-08-19 05:58

企併法檢討／修法共識 聚焦「強化資訊揭露」

2019-08-19 00:24

大股東的金錢遊戲？企併法修法 兩案激戰

2019-08-19 00:21

名家觀點／創新中的創新…快推境外沙盒

2019-08-18 23:40

企併法翻修 下市門檻擬拉高

2019-08-18 23:12

企併法檢討／企併法強化資訊揭露 各界有共識

2019-08-18 23:07

企併法檢討／租稅優惠…金金併適用

2019-08-18 23:06

本周指標／美歐製造業動能疲弱

2019-08-18 22:59

獨／陸客來台中轉名存實亡 三年半只來近千人

2019-08-18 13:40

圓山大飯店轉虧為盈 林育生3招見效

2019-08-18 12:16

低檔持有 央行黃金儲備賺4698億

2019-08-10 00:29

川普突襲課關稅 陸A股以穩為攻

2019-08-02 14:28

雙子星8月9日大限 于品海：只剩法律途徑

2019-07-25 20:01

女性創業論壇 聚焦四大主題

2019-07-21 00:26

違反勞基法！統聯累犯重罰100萬元 嘉聯益86萬元

2019-08-19 12:15
看更多

熱門文章

新iPhone推祕密武器 台系鏈進補

2019-08-18 23:26

康那香投資17億蓋新廠 86歲老董研發出「布」電池

2019-08-18 17:51

三陽 打造電動機車一條龍

2019-08-18 23:18

科技三雄 搶半導體新商機

2019-08-19 00:09

4大地雷…數位帳戶 銀行不給開

2019-08-19 00:30

[複製]銀行賠錢也要做...只為了養客戶

2019-08-18 22:43

年金險熱銷 壽險業績有撐

2019-08-18 23:23

鴻海強攻5G 結盟中移動

2019-08-19 00:07

備戰純網銀 數位帳戶高利率搶客

2019-08-19 00:26

新iPhone傳支援觸控筆 供應鏈有望吃補

2019-08-18 19:10

新iPhone支援觸控筆 義隆歡呼

2019-08-18 23:53

第二波航線獲准 星宇將闢澳門、越南五航線

2019-08-18 23:13

辦卡迷思！自查聯徵不影響信用…但這麼做可能被退件

2019-08-19 14:31

宏達電快速填息 毛利率連6季成長

2019-08-19 12:03

純網銀禁掠奪式競爭　數位帳戶高利競爭早已開打

2019-08-18 22:38

企併法翻修 下市門檻擬拉高

2019-08-18 23:12

容積獎勵倍增 應嚴防炒地皮

2019-08-19 06:06

鴻海搶5G商機 台揚、建漢扮關鍵角色

2019-08-19 00:06

獨／經濟部擬放寬工業區容積獎勵 捐空間回饋兩倍

2019-08-19 05:58

台廠加快異質整合布局 甩開大陸對手

2019-08-19 00:08

智擎雙喜臨門 營運邁大步

2019-08-18 23:00

電動機車產業 進入戰國時代

2019-08-18 23:14

看台商回流 上銀總裁卓永財：效應逐漸發酵

2019-08-19 09:35

台灣製造業產值連續2季衰退 這產業卻逆勢衝高

2019-08-19 09:43

勞動部明預告 取消鬆綁中油、台電、台糖人員輪班間隔

2019-08-19 14:23

系統性銀行增提 恐影響股利

2019-08-19 00:27

移轉生產基地是練肖話？謝金河：現在來檢視卓桐華的話

2019-08-19 15:51

肉品市場新趨勢 台畜：小包裝、即開即食

2019-08-19 05:57

專家觀點／生技業的新藍海

2019-08-18 23:07

低調藥學博士 挑智擎大梁

2019-08-18 22:53

群創3新品 明年擬量產

2019-08-19 14:40

建經公司不動產信託 列金檢

2019-08-18 23:23

前瞻計畫首期預算執行不彰？ 國發會回應了

2019-08-19 10:29

夏普勞資爭議涉結構問題 戴正吳遺憾不排除回僱

2019-08-19 16:19

兆豐銀總座蔡永義可望延任

2019-08-18 23:22

三陽搶大陸市場 添助力

2019-08-18 23:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top