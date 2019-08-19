兩大迷失不要犯 「黃金三角」找出退休新方向

2019-08-19 14:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林婉琪 ╱即時報導



在年金改革議題的持續延燒下，退休金的討論不僅是特定族群的關心話題、轉而成為全民運動。施羅德投信以英國金融市場超過300年的研究，推出一套退休準備的「黃金定律」，透過提撥率、報酬率，並加上時間的黃金三角，替投資人在現行勞退制度下找到新方向。

施羅德投信總裁巫慧燕表示，其實要擁有退休前每月收入的六成，也就是所得替代率六成，不是很難的事情，而且就國外的趨勢、台灣的制度，都在幫助民眾達成目標，國人只要善加運用，便可以有效打造自己的退休平台。

巫慧燕進一步指出，「退休後要達到超過六成的所得替代率，且要可持續30年退休生涯，則必須在40年的職業生涯中，達到12-15%的提撥率，且每年的投資組合實質報酬率要達到4-5%。」

伴隨這個原則，首先看到要達到一定的提撥率是關鍵。目前在國外有兩類制度蔚為風潮：第一類是強制提撥制（mandatory），也就是企業或員工一定得提撥一定比例的退休金至個人退休金帳戶，並不得退出。第二類是自動提撥制（auto-enrollment），也就是強調民眾在一定薪資水準上，若沒有主動拒絕，雇主便自動提撥其薪資一定比率至其退休金帳戶。

至於台灣，根據現行法令規定，台灣雇主依法要強制提撥員工薪資最低的6%（提撥上限15%，薪資上限150,000）至員工退休金帳戶，台灣政府要求的強制提撥是在雇主、而非員工；至於員工，則可採取自願選擇提撥0~6%的薪資（同樣薪資上限150,000），提撥金額享有遞延賦稅的優惠。

有一定的提撥率後，其次不可忽視的就是報酬率，以及時間加乘的複利效果。但巫慧燕認為，台灣民眾一直存有兩大迷思：「波動就是風險」及「保證收益才好」。

她解釋道，在退休準備的前期生涯中，投資太保守造成退休金累積太慢，反而才是最大風險。根據理柏的統計，MSCI全球股票指數以及美國投資級債券，過去40年來的年化波動度是15以及7，然而其創造的累積報酬率則達4805%以及2209%，相差超過一倍！可見，退休金長期投資，再加上每月提撥的平均成本後，短期波動度不足為懼。

另外，國人普遍有「保證收益」的迷思，也就是寧願選擇低報酬率、但也不要有任何損失。舉例來說，假如連續40年、每月存6000元，分別以年報酬率1.5%、3%以及5%計算，累積的金額則分別是395萬、557萬以及919萬。提撥同樣的金額、時間，但效率就完全不同，金額也可以差到2倍以上。

巫慧燕總結，以台灣目前的法令制度和投資環境，已提供相當好的基礎，也已能符合退休的黃金定律，只要制度、企業以及個人三方，能在既有不錯的架構上，再升級、並提供彈性，就能輕鬆打造出有品質的退休生活，民眾實在不需沒自信。