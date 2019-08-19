親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
生技產業
房市情報

韓國瑜也翻白眼！李佳芬談牽手風波：理事長都70幾歲了

泰國洞穴翻版！波蘭山洞探險家失蹤 大規模搜救

兩大迷失不要犯 「黃金三角」找出退休新方向

2019-08-19 14:47經濟日報 記者林婉琪╱即時報導

在年金改革議題的持續延燒下，退休金的討論不僅是特定族群的關心話題、轉而成為全民運動。施羅德投信以英國金融市場超過300年的研究，推出一套退休準備的「黃金定律」，透過提撥率、報酬率，並加上時間的黃金三角，替投資人在現行勞退制度下找到新方向。

施羅德投信總裁巫慧燕表示，其實要擁有退休前每月收入的六成，也就是所得替代率六成，不是很難的事情，而且就國外的趨勢、台灣的制度，都在幫助民眾達成目標，國人只要善加運用，便可以有效打造自己的退休平台。

巫慧燕進一步指出，「退休後要達到超過六成的所得替代率，且要可持續30年退休生涯，則必須在40年的職業生涯中，達到12-15%的提撥率，且每年的投資組合實質報酬率要達到4-5%。」

伴隨這個原則，首先看到要達到一定的提撥率是關鍵。目前在國外有兩類制度蔚為風潮：第一類是強制提撥制（mandatory），也就是企業或員工一定得提撥一定比例的退休金至個人退休金帳戶，並不得退出。第二類是自動提撥制（auto-enrollment），也就是強調民眾在一定薪資水準上，若沒有主動拒絕，雇主便自動提撥其薪資一定比率至其退休金帳戶。

至於台灣，根據現行法令規定，台灣雇主依法要強制提撥員工薪資最低的6%（提撥上限15%，薪資上限150,000）至員工退休金帳戶，台灣政府要求的強制提撥是在雇主、而非員工；至於員工，則可採取自願選擇提撥0~6%的薪資（同樣薪資上限150,000），提撥金額享有遞延賦稅的優惠。

有一定的提撥率後，其次不可忽視的就是報酬率，以及時間加乘的複利效果。但巫慧燕認為，台灣民眾一直存有兩大迷思：「波動就是風險」及「保證收益才好」。

她解釋道，在退休準備的前期生涯中，投資太保守造成退休金累積太慢，反而才是最大風險。根據理柏的統計，MSCI全球股票指數以及美國投資級債券，過去40年來的年化波動度是15以及7，然而其創造的累積報酬率則達4805%以及2209%，相差超過一倍！可見，退休金長期投資，再加上每月提撥的平均成本後，短期波動度不足為懼。

另外，國人普遍有「保證收益」的迷思，也就是寧願選擇低報酬率、但也不要有任何損失。舉例來說，假如連續40年、每月存6000元，分別以年報酬率1.5%、3%以及5%計算，累積的金額則分別是395萬、557萬以及919萬。提撥同樣的金額、時間，但效率就完全不同，金額也可以差到2倍以上。

巫慧燕總結，以台灣目前的法令制度和投資環境，已提供相當好的基礎，也已能符合退休的黃金定律，只要制度、企業以及個人三方，能在既有不錯的架構上，再升級、並提供彈性，就能輕鬆打造出有品質的退休生活，民眾實在不需沒自信。

退休金薪資
【台北約會地圖】行程這樣排~來場浪漫韓系約會吧→

相關新聞

勞動部明預告 取消鬆綁中油、台電、台糖人員輪班間隔

2019-08-19 14:23

勞部預告 取消國營事業縮短輪班間隔

2019-08-19 14:40

申請鬆綁七休一、輪班間隔 勞部祭評估原則

2019-08-19 14:40

雇主從薪資扣退休金 違法！

2019-08-19 14:25

加勞退新制 舊制年資會不見嗎？

2019-08-19 14:24

勞基法二修後 勞動部首次訂鬆綁七休一評估原則

2019-08-19 14:21

保障勞工訴訟權益 勞動事件法109年元旦施行

2019-08-19 13:22

華映、綠能出事還不是最壞情況？近500億借款一年內到期 大同股東「挫ㄟ等」

2019-08-19 12:23

越南企業來台參訪自動化工業展 尋求交流與合作洽談

2019-08-19 12:07

藥房小開5年買下3廠：我要讓全世界知道台灣做的藥！

2019-08-19 11:41

勞資如何不再「互相耽誤」？ 專家建議善用這工具

2019-08-19 11:38

國發會：前瞻計畫第1期執行率逾9成 進度順利

2019-08-19 11:10

前瞻計畫首期預算執行不彰？ 國發會回應了

2019-08-19 10:29

看台商回流 上銀總裁卓永財：效應逐漸發酵

2019-08-19 09:35

容積獎勵倍增 應嚴防炒地皮

2019-08-19 06:06

獨／經濟部擬放寬工業區容積獎勵 捐空間回饋兩倍

2019-08-19 05:58

企併法檢討／修法共識 聚焦「強化資訊揭露」

2019-08-19 00:24

大股東的金錢遊戲？企併法修法 兩案激戰

2019-08-19 00:21

名家觀點／創新中的創新…快推境外沙盒

2019-08-18 23:40

企併法翻修 下市門檻擬拉高

2019-08-18 23:12

企併法檢討／企併法強化資訊揭露 各界有共識

2019-08-18 23:07

企併法檢討／租稅優惠…金金併適用

2019-08-18 23:06

本周指標／美歐製造業動能疲弱

2019-08-18 22:59

獨／陸客來台中轉名存實亡 三年半只來近千人

2019-08-18 13:40

圓山大飯店轉虧為盈 林育生3招見效

2019-08-18 12:16

低檔持有 央行黃金儲備賺4698億

2019-08-10 00:29

川普突襲課關稅 陸A股以穩為攻

2019-08-02 14:28

雙子星8月9日大限 于品海：只剩法律途徑

2019-07-25 20:01

女性創業論壇 聚焦四大主題

2019-07-21 00:26

違反勞基法！統聯累犯重罰100萬元 嘉聯益86萬元

2019-08-19 12:15
看更多

熱門文章

新iPhone推祕密武器 台系鏈進補

2019-08-18 23:26

康那香投資17億蓋新廠 86歲老董研發出「布」電池

2019-08-18 17:51

三陽 打造電動機車一條龍

2019-08-18 23:18

科技三雄 搶半導體新商機

2019-08-19 00:09

4大地雷…數位帳戶 銀行不給開

2019-08-19 00:30

[複製]銀行賠錢也要做...只為了養客戶

2019-08-18 22:43

年金險熱銷 壽險業績有撐

2019-08-18 23:23

鴻海強攻5G 結盟中移動

2019-08-19 00:07

身心障礙者免牌照稅優惠 免自行申請也可適用

2019-08-18 17:23

新iPhone傳支援觸控筆 供應鏈有望吃補

2019-08-18 19:10

備戰純網銀 數位帳戶高利率搶客

2019-08-19 00:26

新iPhone支援觸控筆 義隆歡呼

2019-08-18 23:53

第二波航線獲准 星宇將闢澳門、越南五航線

2019-08-18 23:13

結婚金飾變貴 業者：趁金價回檔1480美元可買

2019-08-18 16:36

純網銀禁掠奪式競爭　數位帳戶高利競爭早已開打

2019-08-18 22:38

企併法翻修 下市門檻擬拉高

2019-08-18 23:12

容積獎勵倍增 應嚴防炒地皮

2019-08-19 06:06

宏達電快速填息 毛利率連6季成長

2019-08-19 12:03

鴻海搶5G商機 台揚、建漢扮關鍵角色

2019-08-19 00:06

獨／經濟部擬放寬工業區容積獎勵 捐空間回饋兩倍

2019-08-19 05:58

台廠加快異質整合布局 甩開大陸對手

2019-08-19 00:08

智擎雙喜臨門 營運邁大步

2019-08-18 23:00

電動機車產業 進入戰國時代

2019-08-18 23:14

看台商回流 上銀總裁卓永財：效應逐漸發酵

2019-08-19 09:35

台灣製造業產值連續2季衰退 這產業卻逆勢衝高

2019-08-19 09:43

系統性銀行增提 恐影響股利

2019-08-19 00:27

肉品市場新趨勢 台畜：小包裝、即開即食

2019-08-19 05:57

低調藥學博士 挑智擎大梁

2019-08-18 22:53

專家觀點／生技業的新藍海

2019-08-18 23:07

禁勸誘借錢買保單 金管會要求保單借款先看三大風險

2019-08-18 15:52

建經公司不動產信託 列金檢

2019-08-18 23:23

前瞻計畫首期預算執行不彰？ 國發會回應了

2019-08-19 10:29

辦卡迷思！自查聯徵不影響信用…但這麼做可能被退件

2019-08-19 14:31

兆豐銀總座蔡永義可望延任

2019-08-18 23:22

三陽搶大陸市場 添助力

2019-08-18 23:14

勞動部明預告 取消鬆綁中油、台電、台糖人員輪班間隔

2019-08-19 14:23

避險買盤搶進 金價上看2000美元

2019-08-19 00:15

新聞中的法律／從手搖杯事件談加盟契約

2019-08-18 22:50

于紀隆專訪／KPMG兩個整合 衝刺國際化

2019-08-19 00:21

外資上調iPad第3季出貨 喊買廣達、健鼎

2019-08-19 10:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top