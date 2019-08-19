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勞動部明預告 取消鬆綁中油、台電、台糖人員輪班間隔

2019-08-19 14:23經濟日報 記者陳素玲╱即時報導

國營事業輪班人員縮短輪班間隔將大幅限縮。勞動部去年3月通過中油台電及台糖人員輪班人員可縮短輪班間隔休息時間8小時，但適用時間只到今年7月31日，因中油等單位未再提出延長申請，因此勞動部明天將預告刪除適用，也就是自本月起，中油及台電、台糖公司輪班人員間隔休息不得低於11小時。

另一方面，勞動部明天也將預告台電公司輪班人員可在勞雇雙方協調調整班次時，輪班間隔可由不得低於11小時放寬到8小時，適用人數約5千人。

去年勞基法二修，鬆綁輪班人員間隔休息可經申請，低於11小時後，中油、台電及台糖公司基於人員培訓及進用有一定時程，率先提出申請輪班人員輪班間隔休息時間為8小時，勞動部考量新制通過，國營事業單位補充人力需要時間，因此訂定落日條款，相關鬆綁只適用到今年7月31日。

勞動部表示，由於適用期限已屆滿，但中油等相關公司並未提出延長申請，因此勞動部將同步刪除適用規定。

不過上月台電曾提出輪班人員於勞雇雙方同意調整班次時，可以縮短輪班間隔到8小時。勞動部表示，上述申請係台電工會提出，主要考量某些地處深山、臨海及偏遠地區下山不易，若輪班人員基於調班需求與同仁互相換班， 方便同仁下山返家，因是工會主動提出申請，因此勞動部擬予以同意，並從明天預告到9月2日止，歡迎各界提出意見。

國營事業輪班人員縮短輪班間隔將大幅限縮。勞動部去年3月通過中油、台電及台糖人員輪...
國營事業輪班人員縮短輪班間隔將大幅限縮。勞動部去年3月通過中油、台電及台糖人員輪班人員可縮短輪班間隔休息時間8小時。聯合報系資料照片／記者葉信菉攝影
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勞動部台電中油
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