勞動部明預告 取消鬆綁中油、台電、台糖人員輪班間隔

2019-08-19 14:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳素玲 ╱即時報導



國營事業輪班人員縮短輪班間隔將大幅限縮。勞動部去年3月通過中油、台電及台糖人員輪班人員可縮短輪班間隔休息時間8小時，但適用時間只到今年7月31日，因中油等單位未再提出延長申請，因此勞動部明天將預告刪除適用，也就是自本月起，中油及台電、台糖公司輪班人員間隔休息不得低於11小時。

另一方面，勞動部明天也將預告台電公司輪班人員可在勞雇雙方協調調整班次時，輪班間隔可由不得低於11小時放寬到8小時，適用人數約5千人。

去年勞基法二修，鬆綁輪班人員間隔休息可經申請，低於11小時後，中油、台電及台糖公司基於人員培訓及進用有一定時程，率先提出申請輪班人員輪班間隔休息時間為8小時，勞動部考量新制通過，國營事業單位補充人力需要時間，因此訂定落日條款，相關鬆綁只適用到今年7月31日。

勞動部表示，由於適用期限已屆滿，但中油等相關公司並未提出延長申請，因此勞動部將同步刪除適用規定。