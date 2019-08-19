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勞基法二修後 勞動部首次訂鬆綁七休一評估原則

2019-08-19 14:21經濟日報 記者陳素玲╱即時報導

去年1月二修勞基法，鬆綁七休一及輪班間隔後，勞動部首次祭出評估原則，強化各目的事業主管機關把關責任，不能將責任全部丟給勞動部，評估原則已經生效。

評估原則要求中央目的事業主管機關（即各部會）提出鬆綁申請時，必須符合各種原則，例如以會議或問卷方式會商勞雇雙方意見，會商的勞雇團體必須具有代表性，主管機關必須詳實紀錄勞雇雙方意見，尤其是呈現反對意見，並應針對反對意見作適當處理，以避免中央部會只是轉呈業者意見，將爛攤子丟給勞動部。

勞基法去年1月底二修，可由中央目的事業主管機關可向勞動部提出申請鬆綁七休一、輪班人員間隔休息時間，當時勞動部信誓旦旦表示把關機制有二層，第一層是相關行業提出鬆綁時，先由「中央目的事業主管機關」初步審核，第二關才由「勞動部」同意並指定，可以雙重把關。

不過執行以來，各部會常常只是代轉提出申請行業意見，因此送到勞動部諮詢委員會時，常被駁回。不少立委則將鬆綁責任指向勞動部，要求勞動部應訂出各部會第一層把關的具體原則，避免各部會當「濫好人」。

勞動部近日終於訂出「中央目的事業主管機關辦理適用勞動基準法第34條第2項（輪班間隔）但書及第36條第4項規定（七休一）評估原則，具體要求各部會送出申請前應該完成的評估作業。

例如其中明定主管機關一定要先會商勞雇雙方意見，形式可以是召開會議、書面徵詢或問卷調查等。官員舉例，主管機關召開勞雇會議時，若有些工會團體無法出席，主管機關事後仍要書面徵詢該團體意見。其次，會商的勞雇雙方應具有代表性（包括勞雇團體代表或實際從業工作者），例如勞方團體不能只是全國性工會，必須是相關行業的產業工會。

此外，主管機關必須提供會商勞雇雙方意見相關資料（如會議紀錄、書面意見或問卷調查結果等）。最重要的是，必須記載反對意見，並針對反對意見作適當處理及評估。也就是說，各部會不能只是基於雇主團體的片面意見就提出申請，若是工會有反對意見，主管部會應該提出處理方案，

官員舉例，有時資方團體要求鬆綁七休一，工會可能不見得全反對，如果五個工會中有三個反對、兩個贊成，主管部會應與反對的兩個工會意見再進一步溝通，或是提出妥協方案。又如之前交通運輪業提出重要年節期間可以排除七休一，希望12天休一天，但是工會認為12天太長，後來交通部提出9天休一天折衷方案。

去年1月二修勞基法，鬆綁七休一及輪班間隔後，勞動部首次祭出評估原則，強化各目的事...
去年1月二修勞基法，鬆綁七休一及輪班間隔後，勞動部首次祭出評估原則，強化各目的事業主管機關把關責任，不能將責任全部丟給勞動部，評估原則已經生效，圖為工業工具機組裝作業情形。 圖／聯合報系資料照片
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