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居民抗議放任十三層遺址污染 台電這樣說

2019-08-19 14:14經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

新北市瑞芳區「十三層遺址」見證淘金風華與衰敗，地主台電將於中秋夜晚透過光雕點亮遺址，但當地居民今（19）日抗議台電漠視民意，面對礦場土地被列為重金屬汙染場域卻不作為。台電回應，已經依法陸續設置圍籬、警示牌，並且封閉廢煙道、監測環境及巡查維護，確保民眾健康。

台電表示，十三層遺址原是瑞芳金瓜石最大選礦場所「水湳洞選煉廠」，1980年代晚期隨礦產減少和所屬台金公司結束營業轉由台電接管，後因土地金屬礦物質公告為污染控制場址，台電陸續祭出相關措施，確保民眾生活不受重金屬危害風險。因應十三層遺址入選新北市歷史建築、世界文化遺產潛力點，台電也嘗試利用公共藝術推動文資活化，首創土地污染用地再利用新模式，期盼可以成為帶動在地活化發展的開端。

十三層遺址位於東北角陰陽海旁，1933年落成後經歷台灣礦業風華，1980年代晚期隨礦產量減少和台金公司結束營業，轉由台電管理維護，因所在礦區土地含硫砷銅礦物質，2010年由當時的台北縣政府環保局公告為「污染控制場址」，要求必須有相關因應措施，避免人員重金屬危害風險，包括吸入、食入及皮膚接觸等。

台電指出，後續已依規定提出健康風險評估與污染控制計畫，2013年經新北市府環保局核備後，執行圍籬及警示牌設置、廢煙道封閉、植生復育、環境監測、巡查維護等工作，2017年完工持續至今，確保污染不會影響民眾健康及生活。

針對居民關心遺址舊有廠房遺留的石棉瓦污染物，台電表示，由於涉及所在面積達5,000平方公尺污染物拆除與後續專業處理，經提出拆除計畫，並陸續通過新北市環保局、環保署、審計部及工務局、文化局等單位審查，計畫去年獲核定後即展開後續招標採購，已於8月12日正式動工，一個月內可完工、移除全數石棉瓦。

台電說明，十三層遺址神似日本宮崎駿動畫而有「台版天空之城」的美譽，現在已是旅客、網美文青行經必拍景點，民眾可在遺址下方的水湳洞停車場，同時將陰陽海與十三層遺址等地質、歷史文化美景一覽無遺。

然而，由於該地列為環境汙染管制區，即使陸續入選新北市歷史建築、世界文化遺產潛力點也未能充分運用、至今塵封超過30年，台電作為接手管理單位，除了確保民眾健康生活不受影響，也一直設法找尋可與地方共創在地觀光發展與文資保存的雙贏出路。

因此，台電從2017年起規劃點亮十三層遺址公共藝術計畫，在相關單位協助下，通過環保署與新北市公共藝術、文化資產審議會等審查，將聯手曾為美國自由女神設計燈光的國際照明大師周鍊、藝術家何采柔、優人神鼓，相約9月13日中秋夜一同點亮十三層，期盼可以成為帶動在地活化發展的開端。

十三層遺址於中秋夜預計點亮的公共藝術計畫模擬完工圖。（台電提供）
十三層遺址於中秋夜預計點亮的公共藝術計畫模擬完工圖。（台電提供）
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台電遺址世界文化遺產
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