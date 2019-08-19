親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
生技產業
房市情報

想擺脫月光族？網曝五大密技 多丟一樣存款月增6萬

如果柯文哲早出生80年 蔣渭水會跟他同掛嗎？

國泰集團再赴宜蘭淨灘 清出524公斤海灘垃圾

2019-08-19 14:10經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

台灣只是一個蕞爾小島，垃圾處理是每天必須面對的問題，經由焚化後的底渣僅能以掩埋方式處理，據行政院環保署資料，截至2018年中，我國垃圾掩埋場總計378處，營運中僅剩68處，而此營運中垃圾掩埋場之剩餘容量僅剩下設計容量之11.2%，而北部區域包含宜蘭區域，剩餘容量僅剩下3.35%，儘管環保署已推擬「107至109年資源回收再利用推動計畫」強化廢棄物等資源回收管理，然剩餘容量亦將用罄，必須提前重視此議題。

今年，國泰金控帶著各子公司包括國泰世華銀行等攜手蘭陽博物館，在8月17日共同舉辦「行動吧！一起清淨」淨灘活動，希望減少生態多樣性極高的宜蘭竹安溪口濕地垃圾量，國泰金控協理廖昶超表示，這次的淨灘總計撿拾了524公斤的海灘垃圾，國泰鼓勵同仁和供應商夥伴們攜老扶幼共同參與，希望將環境保育觀念深植於我們的合作廠商以及員工子女，藉由「員工做志工，孩童學環保」的方式，邀大家落實環境與企業永續發展，更讓台灣下一代重視周遭環境的重要性。

活動當天除了帶大家到宜蘭竹安河口動手撿拾海灘垃圾，蘭陽博物館現場亦有豐富活動，包括環境教室、音樂祭典、環保DIY、海洋影展，還有好逛好吃的在地小農市集等等，此外更與蘭博、故宮、Rethink等單位共同設計「海廢特展」，以海廢圖鑑為素材，展出可看不可吃的海洋食堂展覽，讓民眾瞭解任意丟棄的廢棄物對海洋生物的影響。首次參加集團淨灘活動的國泰產險游馥鎂說，之前有參加過淨灘活動，今天特地帶了三個朋友一起來，目標是撿拾10公斤海廢垃圾，今天活動包括環保和市集等，覺得公司有在重視環境及員工福利，很有責任感！另外國泰供應商之一的國煖公司副理黃哲銘這次也應邀出席，他表示國泰舉辦多次供應商活動包括工作坊、淨灘活動等，讓供應商和國泰金控一起成長，大家齊心朝永續經營的目標邁進。

去（2018）年國泰金控在環保署的指導下，號召逾7,000人在4月22日世界地球日當天同時在全台17縣市的22個點進行海岸淨灘，清除垃圾量逾11,000公斤，集團2018年人均廢棄物排放減少三成，以行動呼應聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals，簡稱SDGs）第14項海洋生態，目標要保護海洋資源。

國泰金控自2015年起即連續入選道瓊永續指數（DJSI）及取得碳揭露管理（CDP）優異成績，更持續進行溫室氣體間接排放盤點，掌握營運產生廢棄物之排放量。同時參酌循環經濟概念，規劃國泰金控「廢棄物管理」三階段，從垃圾減量、提高資源回收效率，以徹底達到資源再利用。

國泰金控8月17日舉辦「行動吧！一起清淨」淨灘活動，帶領兩百多名員工及眷屬到宜蘭...
國泰金控8月17日舉辦「行動吧！一起清淨」淨灘活動，帶領兩百多名員工及眷屬到宜蘭竹安溪口溼地掃除了五百多公斤海廢垃圾。／國泰金提供
分享

國泰金控環保廢棄物
【台北約會地圖】行程這樣排~來場浪漫韓系約會吧→

相關新聞

華映、綠能出事還不是最壞情況？近500億借款一年內到期 大同股東「挫ㄟ等」

2019-08-19 12:23

違反勞基法！統聯累犯重罰100萬元 嘉聯益86萬元

2019-08-19 12:15

前瞻計畫首期預算執行不彰？ 國發會回應了

2019-08-19 10:29

保障勞工訴訟權益 勞動事件法109年元旦施行

2019-08-19 13:22

越南企業來台參訪自動化工業展 尋求交流與合作洽談

2019-08-19 12:07

勞資如何不再「互相耽誤」？ 專家建議善用這工具

2019-08-19 11:38

國發會：前瞻計畫第1期執行率逾9成 進度順利

2019-08-19 11:10

看台商回流 上銀總裁卓永財：效應逐漸發酵

2019-08-19 09:35

容積獎勵倍增 應嚴防炒地皮

2019-08-19 06:06

獨／經濟部擬放寬工業區容積獎勵 捐空間回饋兩倍

2019-08-19 05:58

企併法檢討／修法共識 聚焦「強化資訊揭露」

2019-08-19 00:24

大股東的金錢遊戲？企併法修法 兩案激戰

2019-08-19 00:21

名家觀點／創新中的創新…快推境外沙盒

2019-08-18 23:40

企併法翻修 下市門檻擬拉高

2019-08-18 23:12

企併法檢討／企併法強化資訊揭露 各界有共識

2019-08-18 23:07

企併法檢討／租稅優惠…金金併適用

2019-08-18 23:06

本周指標／美歐製造業動能疲弱

2019-08-18 22:59

獨／陸客來台中轉名存實亡 三年半只來近千人

2019-08-18 13:40

圓山大飯店轉虧為盈 林育生3招見效

2019-08-18 12:16

全球經濟衰退警鈴響台灣為何能偏安？ 謝金河點出原因

2019-08-18 09:16

低檔持有 央行黃金儲備賺4698億

2019-08-10 00:29

川普突襲課關稅 陸A股以穩為攻

2019-08-02 14:28

雙子星8月9日大限 于品海：只剩法律途徑

2019-07-25 20:01

女性創業論壇 聚焦四大主題

2019-07-21 00:26
看更多

熱門文章

新iPhone推祕密武器 台系鏈進補

2019-08-18 23:26

康那香投資17億蓋新廠 86歲老董研發出「布」電池

2019-08-18 17:51

三陽 打造電動機車一條龍

2019-08-18 23:18

科技三雄 搶半導體新商機

2019-08-19 00:09

4大地雷…數位帳戶 銀行不給開

2019-08-19 00:30

[複製]銀行賠錢也要做...只為了養客戶

2019-08-18 22:43

新iPhone傳支援觸控筆 供應鏈有望吃補

2019-08-18 19:10

鴻海強攻5G 結盟中移動

2019-08-19 00:07

身心障礙者免牌照稅優惠 免自行申請也可適用

2019-08-18 17:23

年金險熱銷 壽險業績有撐

2019-08-18 23:23

備戰純網銀 數位帳戶高利率搶客

2019-08-19 00:26

第二波航線獲准 星宇將闢澳門、越南五航線

2019-08-18 23:13

結婚金飾變貴 業者：趁金價回檔1480美元可買

2019-08-18 16:36

新iPhone支援觸控筆 義隆歡呼

2019-08-18 23:53

純網銀禁掠奪式競爭　數位帳戶高利競爭早已開打

2019-08-18 22:38

容積獎勵倍增 應嚴防炒地皮

2019-08-19 06:06

企併法翻修 下市門檻擬拉高

2019-08-18 23:12

獨／經濟部擬放寬工業區容積獎勵 捐空間回饋兩倍

2019-08-19 05:58

鴻海搶5G商機 台揚、建漢扮關鍵角色

2019-08-19 00:06

台廠加快異質整合布局 甩開大陸對手

2019-08-19 00:08

智擎雙喜臨門 營運邁大步

2019-08-18 23:00

電動機車產業 進入戰國時代

2019-08-18 23:14

看台商回流 上銀總裁卓永財：效應逐漸發酵

2019-08-19 09:35

系統性銀行增提 恐影響股利

2019-08-19 00:27

台灣製造業產值連續2季衰退 這產業卻逆勢衝高

2019-08-19 09:43

宏達電快速填息 毛利率連6季成長

2019-08-19 12:03

肉品市場新趨勢 台畜：小包裝、即開即食

2019-08-19 05:57

低調藥學博士 挑智擎大梁

2019-08-18 22:53

禁勸誘借錢買保單 金管會要求保單借款先看三大風險

2019-08-18 15:52

建經公司不動產信託 列金檢

2019-08-18 23:23

專家觀點／生技業的新藍海

2019-08-18 23:07

兆豐銀總座蔡永義可望延任

2019-08-18 23:22

前瞻計畫首期預算執行不彰？ 國發會回應了

2019-08-19 10:29

三陽搶大陸市場 添助力

2019-08-18 23:14

避險買盤搶進 金價上看2000美元

2019-08-19 00:15

新聞中的法律／從手搖杯事件談加盟契約

2019-08-18 22:50

于紀隆專訪／KPMG兩個整合 衝刺國際化

2019-08-19 00:21

鬆綁資金匯回買保單 業者估添200億商機

2019-08-18 23:22

外資上調iPad第3季出貨 喊買廣達、健鼎

2019-08-19 10:27

強化5G資安、場域實證研究 行政院補助NCC 2,660萬元

2019-08-18 21:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top