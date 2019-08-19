國泰集團再赴宜蘭淨灘 清出524公斤海灘垃圾

2019-08-19 14:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



台灣只是一個蕞爾小島，垃圾處理是每天必須面對的問題，經由焚化後的底渣僅能以掩埋方式處理，據行政院環保署資料，截至2018年中，我國垃圾掩埋場總計378處，營運中僅剩68處，而此營運中垃圾掩埋場之剩餘容量僅剩下設計容量之11.2%，而北部區域包含宜蘭區域，剩餘容量僅剩下3.35%，儘管環保署已推擬「107至109年資源回收再利用推動計畫」強化廢棄物等資源回收管理，然剩餘容量亦將用罄，必須提前重視此議題。

今年，國泰金控帶著各子公司包括國泰世華銀行等攜手蘭陽博物館，在8月17日共同舉辦「行動吧！一起清淨」淨灘活動，希望減少生態多樣性極高的宜蘭竹安溪口濕地垃圾量，國泰金控協理廖昶超表示，這次的淨灘總計撿拾了524公斤的海灘垃圾，國泰鼓勵同仁和供應商夥伴們攜老扶幼共同參與，希望將環境保育觀念深植於我們的合作廠商以及員工子女，藉由「員工做志工，孩童學環保」的方式，邀大家落實環境與企業永續發展，更讓台灣下一代重視周遭環境的重要性。

活動當天除了帶大家到宜蘭竹安河口動手撿拾海灘垃圾，蘭陽博物館現場亦有豐富活動，包括環境教室、音樂祭典、環保DIY、海洋影展，還有好逛好吃的在地小農市集等等，此外更與蘭博、故宮、Rethink等單位共同設計「海廢特展」，以海廢圖鑑為素材，展出可看不可吃的海洋食堂展覽，讓民眾瞭解任意丟棄的廢棄物對海洋生物的影響。首次參加集團淨灘活動的國泰產險游馥鎂說，之前有參加過淨灘活動，今天特地帶了三個朋友一起來，目標是撿拾10公斤海廢垃圾，今天活動包括環保和市集等，覺得公司有在重視環境及員工福利，很有責任感！另外國泰供應商之一的國煖公司副理黃哲銘這次也應邀出席，他表示國泰舉辦多次供應商活動包括工作坊、淨灘活動等，讓供應商和國泰金控一起成長，大家齊心朝永續經營的目標邁進。

去（2018）年國泰金控在環保署的指導下，號召逾7,000人在4月22日世界地球日當天同時在全台17縣市的22個點進行海岸淨灘，清除垃圾量逾11,000公斤，集團2018年人均廢棄物排放減少三成，以行動呼應聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals，簡稱SDGs）第14項海洋生態，目標要保護海洋資源。