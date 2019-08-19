保障勞工訴訟權益 勞動事件法109年元旦施行

2019-08-19 13:22 中央社 台北19日電



為保障勞工在勞資爭議訴訟事件的權益，「勞動事件法」經立法院審議三讀通過後，總統在去年12月5日公布，司法院今天指出，已公告將於明年1月1日施行。

司法院指出，本法為新制定的法律，將設置勞動專業法庭或專股（下稱勞動法庭）、勞動調解程序、勞動訴訟程序及保全程序等，因涉及相關資源與制度的調整配合，並完成相關配套措施，也為回應社會各界殷切期待早日施行，已公告勞動事件法定於109年1月1日施行。

司法院指出，法律公布後，著手進行「相關法令之研訂與修正」、「勞動調解委員遴聘及研習制度之建置」、「各級法院設置勞動法庭或專股之規劃」、「勞動法庭法官之事務分配」、「法院人力與各項軟硬體及預算經費之配合」、「相關資訊、統計與管考系統之建立與參考資料彙編」及「新制宣導」等，共7大籌備工作。

為協助各法院妥適規劃設置勞動法庭，及評估所需遴聘的調解委員，司法院召開「勞動事件法施行籌備事宜會議」，邀請專責勞動事件新制籌備業務的一、二審法院庭長、法官出席進行討論，並函請各法院於8月底前，預為規劃勞動事件法施行後的勞動法庭事務分配。

勞動事件法所定勞動調解程序，由勞動法庭法官1人及勞動調解委員2人組成勞動調解委員會，勞動調解委員人選部分，經勞動、工商機關團體與地方政府推薦，共計1236人，並依其專長屬性分為勞動組與事業組名冊，建置於「勞動調解委員名冊系統」，供各地方法院辦理遴選，預計於8月底前完成遴選作業，並於9月至12月，分4期舉辦勞動調解委員研習課程。

為增進各界對於勞動事件程序新制的了解，司法院已召開多場說明會，邀請工會、工商及律師團體、相關政府機關、及各法院人員等參加，也透過媒體進行宣導，期許儘速完成相關籌備工作，使勞動事件法施行後，勞動新制得以順利運作推行，以落實迅速、妥適、專業、有效、平等處理勞動事件的立法意旨。