違反勞基法！統聯累犯重罰100萬元 嘉聯益86萬元

2019-08-19 12:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



新北市政府勞工局公布今年第4波違反勞動基準法、職業安全衛生法及性別工作平等法雇主名單，計有339家業者入榜。其中，「老面孔」統聯客運讓勞工超時工作，由於已是第10次違法，遭處最高罰鍰100萬元；PCB大廠嘉聯益也因多項違法，挨罰86萬元。

新北市勞工局說明，本次勞基法違規情形仍以未依法給付加班費最為嚴重，計有108家；其次為出勤紀錄未逐日記載勞工出、退勤時間，計有49家；使勞工超時工作，則有43家；未按月提繳積欠工資墊償基金者也有2家。

至於違反職安法部分，以未提供必要的安全衛生設施最為普遍，計有66家，另有3家違反性工法。

本次公布名單中，統聯客運業使勞工超時工作，由於是第10次違法，遭處最高罰鍰100萬元；嘉聯益也因未按期給付勞工工資、使勞工超時工作及未給予勞工例假休息，共遭處罰鍰86萬元；另有塑膠製品製造業者，使勞工超時工作及未給予勞工例假休息，共遭處罰鍰70萬元。

勞工局說明，勞基法罰鍰金額已經提高至100萬元，新北市政府也在去年6月13日修正公告新的裁罰基準，依照違規次數及僱用勞工人數決定罰鍰金額，違規事業單位如為上市／櫃公司者，將加重裁罰金額百分之二十。