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越南企業來台參訪自動化工業展 尋求交流與合作洽談

2019-08-19 12:07經濟日報 記者張義宮╱即時報導

為了促進越南與台灣企業的貿易與交流，越南工業與貿易部工業局(VIA-Vietnam Industry Agency)特別組織多家優良越南企業來台參訪。來台行程除了參加2019台北國際自動化工業大展之外，並將拜會經濟部工業局、外貿協會等政府單位；也將前往台中工業區參觀設置於中國生產力中心CPC之亞洲生產力組織APO智慧製造卓越中心COE on SM及其智慧製造體驗道場與台中精密機械科技創新園區。

參訪團由越南工業局副局長Mr. Khai Hoan, Ngo領軍，成員包括Blueone., Industrial Mechanics and Automation Co., Ltd (IDMEA), Innotek JSC., Mes-Engineering Vietnam JSC., Powercentric Company Limited等公司，主要經營項目涵蓋機械、汽車、機車及電機等產業。國內廠商若有意與越南企業參訪團進一步交流與合作洽談，敬請電洽捷達展覽公司，以便先行預約安排會面。

近年來中國與美國之間的貿易摩擦日增、衝突不斷，使得全球企業紛紛思考如何多方布局、分散產業鏈風險。而越南由於政經情勢穩定、與歐盟、美國及東協均有優惠關稅協定，再加上擁有豐沛的年輕勞動力，因此更凸顯其當前的戰略地位。

長期以來越南一直是我國重要的貿易夥伴，根據國貿局的統計：2018年越南與台灣貿易總額為163億7,970萬美元，較前年同期增加7.2%，其中自台進口132億2,820萬美元，較前年增加4.1%，對台出口31億5,150萬美元，較前年成長22.4%。台灣為越南第6大貿易夥伴（次於中國大陸、韓國、美國、日本及泰國）、第4大進口來源國（次於中國大陸、韓國及日本）。

根據越南工業局(VIA)的統計，累計至2018年底台灣對越南直接投資金額達31.44億美元(註冊資本)，是越南第4大投資國，僅次於南韓、日本及新加坡。值得注意的是，我國在越投資逾八成為製造業暨生產事業如紡織、金屬及家具等行業，比重高於其他主要外資來源，創造超過 140 萬個直接就業機會，以及 更多的相關上、下游廠商之商機與從業人員的就業機會，對越南經濟發展作出極大貢獻。

越南
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