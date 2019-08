越南企業來台參訪自動化工業展 尋求交流與合作洽談

2019-08-19 12:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



為了促進越南與台灣企業的貿易與交流,越南工業與貿易部工業局(VIA-Vietnam Industry Agency)特別組織多家優良越南企業來台參訪。來台行程除了參加2019台北國際自動化工業大展之外,並將拜會經濟部工業局、外貿協會等政府單位;也將前往台中工業區參觀設置於中國生產力中心CPC之亞洲生產力組織APO智慧製造卓越中心COE on SM及其智慧製造體驗道場與台中精密機械科技創新園區。

參訪團由越南工業局副局長Mr. Khai Hoan, Ngo領軍,成員包括Blueone., Industrial Mechanics and Automation Co., Ltd (IDMEA), Innotek JSC., Mes-Engineering Vietnam JSC., Powercentric Company Limited等公司,主要經營項目涵蓋機械、汽車、機車及電機等產業。國內廠商若有意與越南企業參訪團進一步交流與合作洽談,敬請電洽捷達展覽公司,以便先行預約安排會面。

近年來中國與美國之間的貿易摩擦日增、衝突不斷,使得全球企業紛紛思考如何多方布局、分散產業鏈風險。而越南由於政經情勢穩定、與歐盟、美國及東協均有優惠關稅協定,再加上擁有豐沛的年輕勞動力,因此更凸顯其當前的戰略地位。

長期以來越南一直是我國重要的貿易夥伴,根據國貿局的統計:2018年越南與台灣貿易總額為163億7,970萬美元,較前年同期增加7.2%,其中自台進口132億2,820萬美元,較前年增加4.1%,對台出口31億5,150萬美元,較前年成長22.4%。台灣為越南第6大貿易夥伴(次於中國大陸、韓國、美國、日本及泰國)、第4大進口來源國(次於中國大陸、韓國及日本)。

根據越南工業局(VIA)的統計,累計至2018年底台灣對越南直接投資金額達31.44億美元(註冊資本),是越南第4大投資國,僅次於南韓、日本及新加坡。值得注意的是,我國在越投資逾八成為製造業暨生產事業如紡織、金屬及家具等行業,比重高於其他主要外資來源,創造超過 140 萬個直接就業機會,以及 更多的相關上、下游廠商之商機與從業人員的就業機會,對越南經濟發展作出極大貢獻。