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直擊／阿翔暴瘦復出！整個人剩皮包骨

外界困住韓國瑜？王定宇：李佳芬點出三個事實

勞資如何不再「互相耽誤」？ 專家建議善用這工具

2019-08-19 11:38經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

企業怨嘆找不到千里馬，求職者自認懷才不遇，是長期從事人力資源工作的360d才庫人力顧問公司常常聽到的職場心聲，尤其有些公司的待遇不比市場行情來得差，為何總是留不住人？

360d才庫人資顧問公司指出，企業員工因為不適任而離職，需要重新招募，不斷造成人力、時間及金錢耗損，一直是人力資源管理上最頭痛的課題之一。

根據統計，員工離職主因，多是到職後覺得工作內容不符預期，或是無法適應公司文化。360d才庫人資顧問公司表示，企業與求職者在招募過程中，無法透過簡單面談就達成認知上的共識，因此容易陷入找錯人才和工作的窘境，這時候就需要「心理測評工具」輔助。

360d才庫人資顧問公司說明，就像許多人在學生時期都曾做過性向測驗，評估自己的興趣、個人價值與未來升學方向，專業的心理測評工具，如今更被廣泛運用在先進國家的企業招募徵才上。

根據美國人力資源管理協會調查，發現 Fortune 500 大企業中，超過一半以上的企業會在人才招募與甄選過程中要求面試者先做測驗。

360d才庫人資顧問公司董事長楊朝安表示，心理測評工具以科學化、客觀化和標準化的數據，分析評估受測者的心理特質，避免主觀的人為因素干擾。

楊朝安指出，這些特質包括完成工作所需的技能、能力、性格、興趣、動機等個人特性，懂得善用測驗分析結果，便能更精準地找到適位人才，為人才做最適配的職務安排，幫助企業在人力資源上的運用，提升整體競爭力。

測評工具過去多為財力雄厚的大型企業採用，如今360d才庫人資顧問公司推出專為中小企業設計的方案，可以透過精簡預算，有效節省人力資源部門的時間成本，更可依據需求彈性使用，提高招聘作業品質，有效提升員工的留職率；求職者也能藉此了解自己的工作特性，少走找錯工作的冤枉路。

求職離職頭痛
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