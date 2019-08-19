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前瞻計畫首期預算執行不彰？ 國發會回應了

2019-08-19 10:29經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

審計部日前完成「中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別決算審核報告」，內容檢討前瞻計畫預算實現率僅六成，遭外界質疑執行成效不彰。國發會今（19）日回應，審計部預算實現率著重經費支用，國發會則著重計畫執行進度，因為各機關在管考目的及範圍上存有差異，結果也不相同。

前瞻計畫管考由國發會統籌辦理，依計畫性質由工程會及科技部辦理管考，採按月追蹤，按季管考，每季績效檢討報告均報行政院核備後送立法院。

國發會說明，前瞻計畫第1期（2017年9月至2018年12月）特別預算計1,070.7億元，截至去年12月，特別預算扣除行政院核定41.06億元不納預算執行的累積預定支用數1,029.6億元，執行數為950.8億元，計畫經費執行率為92.35%。

至於「預算實現率」與「計畫經費執行率」的落差，國發會也解釋，主要是因政府預算與施政計畫為一體兩面，為能督促各機關提升預算執行績效，達成預定的施政目標，審計部與主計總處主要管控各機關預算經費執行情形，國發會與工程會管考重大公共建設計畫執行情形。

國發會指出，審計部預算實現率著重經費支用；國發會則著重計畫執行進度，如計畫已經執行，但尚未完成經費付款，國發會實務上會將「應付未付款」列計為執行數，因各機關在管考目的及範圍上存有差異，導致結果不同。

針對補助地方政府預算實現率有待加強，國發會也說，已請各主管機關儘早辦理年度計畫相關前置作業，如競爭型計畫需地方政府提案者，可採取計畫整體規劃及一次核定經費，分年度執行及管控的推動模式；主計總處也研議訂定合理且具彈性的撥款原則，加速前瞻計畫的推動與執行。

審計部日前完成「中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別決算審核報告」，內容檢討前瞻計...
審計部日前完成「中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別決算審核報告」，內容檢討前瞻計畫預算實現率僅六成，遭外界質疑執行成效不彰。圖為列入前瞻計畫的新竹火車站。 記者陳正興／攝影
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