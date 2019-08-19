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容積獎勵倍增 應嚴防炒地皮

2019-08-19 06:06聯合報 記者張語羚╱即時報導

經濟部有意讓捐贈產業空間回饋的容積獎勵一舉增加兩倍，住商不動產企畫研究室經理徐佳馨提醒，工業區土地吸納資金的效益好，應嚴防目的並非擴充產線，而是為「炒地皮」而來的廠商。

徐佳馨表示，近年來桃園、台中、彰濱、南科產業園區土地價格飆漲飛快，以桃園為例，兩年內大漲了四成，台商回流搶地是一部分原因，另一部分則是因為工業用地吸納資金的效益好，就算政府祭出各種抑制價格的手段，最終還是回歸市場機制，應注意並非為了擴充產線，而是要炒地皮而來的廠商。

經濟部官員表示，針對「工業區更新立體化發展方案」新增的50％容積獎勵，設有五年內若要販售，必須優先以原價賣回給經濟部，若經濟部無意買回，才能重新釋放回到市場，期盼藉此抑制「炒地皮」的現象，不過若是出租則不在此限。

不過徐佳馨也說，目前市場上的狀況是，對個別不同廠商來說，並非每個工業區都可以使用，需要考慮產業群聚效應，若沒有相同產業在附近，往後營運成本將會提高，再來就是缺工、缺水缺電等五缺的問題，再者，很多工業區都有產業別的限制，整體來看工業區土地不只患寡還換不均，因此容積獎勵提升確實對業者有幫助。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐認為，以雙北來看，台北市的產業園區幾乎只剩內湖還有機會進駐，但缺點是價格高昂，新北市則是價格太高，可能無法符合廠商進駐工業區的成本需求。

經濟部缺水缺電
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