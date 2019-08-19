獨／經濟部擬放寬工業區容積獎勵 捐空間回饋兩倍

2019-08-19 05:58 聯合報 記者 聯合報 記者 張語羚 ╱即時報導



經濟部擬將工業區捐贈產業空間的容積獎勵大幅增加兩倍，比率雖仍是「捐一得一」，但將從原先的最高15％容積獎勵，加碼到最高30％，據悉，經濟部已與內政部達成共識，最快8月底將會送行政院核定。

經濟部推動「工業區更新立體化發展方案」，舉凡工業區、科學園區、都市計畫區內一般工業區或產專區，以及非都市計畫工業區內整體開發者都可適用，容積獎勵包含新增投資15％、能源管理5％，以及捐贈產業空間或繳納回饋金30％，不過總計最高不得超過法定容積的50％。

官員透露，由於捐贈產業空間的容積獎勵限制為30％，因此實務上，廠商最高只能捐贈15％，再獲得15％容積獎勵，合計新增容積為30％，且不得移轉容積，導致許多廠商抱怨「看得到吃不到」。

據了解，工業局近期與營建署研議，將放寬都市計畫內的一般工業區、產專區容積獎勵，透過捐贈產業空間「公益使用」的方式「免計容積」，為「工業區立體化更新方案」的總容積獎勵不得超過法定容積50％解套；換言之，未來業者最高可捐贈30％的產業空間，藉此獲得30％的容積獎勵，因為捐贈產業空間為公益使用「免計容積」。

官員強調，新規定上路後，容積同樣禁止移轉，且僅限都市計畫區內的一般工業區、產專區，同樣「捐一得一」，只是可捐贈的產業空間比率增加兩倍，容積獎勵也增加兩倍，期盼藉此緩解廠商缺地問題。