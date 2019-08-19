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企併法檢討／修法共識 聚焦「強化資訊揭露」

2019-08-19 00:24聯合報 記者邱金蘭／台北報導

政府相關部會日前與學者專家、工商團體討論修訂企業併購法，圖為榮化召開臨時股東會。...
政府相關部會日前與學者專家、工商團體討論修訂企業併購法，圖為榮化召開臨時股東會。 圖／聯合報系資料照片
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政府相關部會日前與學者專家、工商團體討論修訂企業併購法，各界代表共識性最高的就是強化資訊揭露，在董事會、股東會前，就應揭露利害關係人相關資訊，以保障小股東權益。此外，租稅優惠也是這次修法的另一重點，包括擴大無形資產認定範圍，業界大多支持；租稅優惠規定若放寬，金管會力推的「金金併」也可適用，金融機構整併也多一項誘因。

知情官員表示，這次企併法檢討項目相當多，利益迴避及併購下市門檻都攸關企業合併，站在企業立場，因擔心阻礙合併案推動，多持保留態度；學者專家則維護小股東權益，主張應改革。不過，強化資訊揭露是各界代表都支持的議案，共識性最高。

企併法第五條規定，公司進行併購時，公司董事就併購交易有自身利害關係時，應向董事會及股東會說明其自身利害關係的重要內容，及贊成或反對併購決議的理由。不過，去年底大法官會議第七七○號解釋，認為應該在開會前就要讓股東充分知道。

以ＫＫＲ併購榮化案為例，榮化大股東李謀偉家族入股Carlton、參與收購案等利害關係人資訊，是外界傳出質疑後，在投保中心、主管機關要求下，榮化才對外補充說明。企併法將檢討是否明訂董事會、股東會召開前，就應揭露利害關係人相關資訊。

而為鼓勵創新，這次企併法修法也打算增訂租稅優惠，包括增訂新創公司被併購後，股利所得可緩課五年，以及擴大無形資產認定範圍，包括營業秘密權、積體電路布局權、植物品種權、行銷權等，以增加租稅誘因，細項相關部會還在溝通中。

官員表示，依過去經驗，金融機構合併案的無形資產主要是商譽（如通路價值），在金融科技創新發展趨勢下，未來是否有更多商譽以外的其他無形資產可能要視個案情況而定，但這對金融機構合併多了一項誘因，且政策也鼓勵金融創新發展，未來也許會有更多其他無形資產。

榮化股東會併購
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