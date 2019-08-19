大股東的金錢遊戲？企併法修法 兩案激戰

2019-08-19 00:21 聯合報 記者 聯合報 記者 邱金蘭 ／台北報導



經濟部日前找來金管會、財政部、學者專家及工商團體代表，針對企業併購法修法進行討論。圖為經濟部長沈榮津。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

併購下市案件頻傳，政府檢討企業併購法有關併購下市門檻及利益迴避規定，工商團體有歧見，修法草案將採甲、乙兩案，包括維持不變及併購下市門檻從三分之二拉高到四分之三等，近期將召集各界會商後定奪。

上市櫃公司被併購下市案件愈來愈多，包括李長榮化工、百略、安成藥業、綠悅－ＫＹ等，大股東主導的收購下市案，小股東權益問題引發關注。

不少併購下市案被市場質疑是大股東的金錢遊戲，小股東完全沒有置喙空間，為保障股東權益，金管會請證交所蒐集國外作法後，函請經濟部檢討企併法參考。

經濟部日前找來金管會、財政部、學者專家及工商團體代表，針對企併法進行討論，重點包括第一，具利害關係的董事、股東，在董事會、股東會表決時，應否利益迴避；第二，如何強化資訊揭露；第三，併購下市案的股東會表決門檻，是否比照其他國家，從現行三分之二提高到四分之三。

最後，現行股東必須在股東會前以書面表示異議，等於放棄表決權，才能請求公司按公平價格收買其股份的規定，是否放寬為在股東會上投票反對者，也可請求買回股份。

知情官員表示，這四項議題都攸關小股東權益及企業合併案的推動，會中多數學者都表贊成，包括具利害關係董事應在董事會迴避（股東會則不用）、拉高併購下市門檻，及擴大對異議股東收買範圍等。學者認為，現行不需利益迴避作法，跟國外相比，台灣規定最寬鬆；併購下市門檻，多數國家是四分之三，台灣是三分之二，也相對偏低，對小股東保障不足。

不過，工商團體反對利益迴避，認為實務上將不利企業合併；至於提高下市門檻及擴大收買範圍，也未表認同。

官員指出，企併法用意是鼓勵企業合併，工商團體仍有不同意見，經濟部初步規畫採甲、乙兩案，甲案維持不變，乙案包括將併購下市表決門檻從三分之二提高到四分之三，及擴大收買範圍，讓在股東會投票反對者，也可請求公司買回股份；近期再邀集各界代表會商後作決定。

據了解，相關部會原規畫八月前再度會商，但因財政部先前忙著境外資金匯回專法，由於專法已於上周上路，應可加快企併法修法腳步。