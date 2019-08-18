強化5G資安、場域實證研究 行政院補助NCC 2,660萬元

2019-08-18 21:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鄭鴻達 ╱即時報導



5G釋照作業如火如荼整備中，行政院科技會報辦公室指出，行政院今年補助新台幣2,660萬元，由國家通訊傳播委員會（NCC）單獨主導，委外進行5G網路建置前的場域實證與資安研究計畫，一方面強化資安規範的研究，另方面能讓業者能在投資前，更了解5G的商業模式。

5G釋照作業近期將開跑，行政院宣示明年進入5G時代，並在明年度預算歲入中，編列新台幣400億元的釋照收入。由於5G高速、低延遲的特性，應用領域廣泛，如何達成場域整合、建置完善資安防護，將是重要課題。

據悉，行政院國家科學技術發展基金補助NCC,，要在5G商轉前執行「推動5G垂直應用場域實證規劃、法規調適暨資安法規整備計畫」，以將執行的成果，作為5G正式上路後制定規範與應用的基礎。

據悉，該計畫預算補助金額為2,660萬，執行期間為3.5年，分為「垂直應用場域實證」與「資安法規」兩大部分。「資安法規」的部分已委託財團法人電信技術中心進行研究，而「垂直應用場域實證」計畫，則仍待招標。

科技會報辦執秘蔡志宏指出，該計畫由科技會報辦審查，過去場域實證計劃，是由個別部會如經濟部將預算納入科專計畫進行申請，今年單獨拉出來，補助NCC主導部分場域驗證。

蔡志宏指出，補助此計畫的「垂直應用場域實證」部分項目，一方面是希望電信業者與應用業者，能進行更深一步的實證驗證與整合，也有更大誘因，促使電信業者進行大規模場域實驗。

蔡志宏表示，另方面，計畫由NCC主導，實證過程中若在法規有任何疑慮，都可直接由NCC在前端處理、解決，使業者在投資5G前，能更了解5G的商業模式為何。

蔡志宏強調，此計畫補助預算雖然不高，但相信由NCC引導電信、應用業者進行整合研究，同時過程中也協助訂定垂直應用場域的應用規範，特別是資安規範的訂定，會別具特殊意義。

蔡志宏也指出，目前的釋照作業與垂直場域實驗、商轉準備各項工作，都是同步進行中，重點是要找出5G的商機及資安模式為何。