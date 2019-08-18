工具機業慘放無薪假 經部3箭搶救

蔡英文總統（前左2）昨天針對工具機業放無薪假，表示會努力協助業界度過難關。記者趙容萱／攝影 分享 facebook

蔡英文總統昨天到台中參訪水上摩托車螺槳及船外機用螺槳製造廠般若科技公司，針對國內有工具機業者放無薪假，當場請經濟部長沈榮津說明政府三大因應方案，表示會一一落實，協助業者度難關。

經濟部長沈榮津說，美中貿易摩擦造成國內外銷型產業受影響，政府有三大方案，一是協助業者從過去自動化往數位化、智慧化發展，已責成工業局加大力道協助中小企業轉型數位化、大企業轉型為智慧化；二是比照亞洲金融風暴，藉此機會練兵，與勞動部合作培育物聯網、大數據、人工智慧人才；三是利用內需補業者缺口，包括汰舊換新學校設備、國營事業採購等。

蔡英文說，般若科技有冠軍企業之稱，也是幸福企業，照顧勞工、福利好，這次來是為企業打氣。這段期間台商回流、外商持續加碼投資台灣，經濟部提出投資台灣三大方案，從賦稅、找土地、廠房等，由投資台灣事務所提供全套服務，看到很好的成效。台灣經濟持續穩定成長之餘，可以多照顧勞工，行政院日前拍板定案調升基本工資，著眼經濟持續穩定成長。

蔡英文指出，大家都說台灣經濟在亞洲四小龍是最後一名，經過三年努力，第二季經濟成長率排行亞洲四小龍第一，預估第三、四季更好，全年經濟成長相當可觀。

蔡英文說，現在投資很多，台商回台投資，今年到八月累積五千四百多億，全年可達七到八千億元；在地企業投資擴大，外商投資也增加，今年是台灣投資大爆炸的開始，會帶動經濟成長，創造優質就業機會。

蔡英文說，上月她訪問車王電子，要在台中投資廿五億元蓋新廠，捷安特巨大機械也要投資五十億，很多台商回流台中投資，未來會有很多新投資案與就業機會；彰化外海離岸風電案，很多歐洲廠商投資，到二○二五年，投資金額將達一兆元。