科技部加強鏈結南加州 打造台灣科技後花園

2019-08-17 21:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 江睿智 ╱即時報導



陽光、棕櫚樹、和華人圈，是國人對南加州印象。北加州矽谷名滿天下，近幾年美國科技圈往南延伸到南加州，「矽灘」（Silicon Beach）崛起，已成為新創天堂。因應矽灘崛起、美中科技戰開打，科技部更積極透過各項政策加強鏈結，將南加州變為「台灣科技後花園」。

南加州美景灘（Playa Vista），風光明媚，海灘上獨棟洋房及華廈矗立，其間藏身無數新創公司。我駐洛杉磯台北經濟文化辦事處科技組長張揚展表示，著名南加大就在附近，這三年來美景灘一帶成立至少有800家新創公司，儼然成為新創天堂。

「矽灘」是指洛杉磯西郊聖塔莫妮卡（Santa Monica）、美景灘及威尼斯灘附近，所形成的科技聚落。在納斯達克上市的Snap，即座落於此，是知名獨角獸公司。矽灘主要產業包括電玩、文創，以及社交媒體。谷歌及臉書在當地均有很大的分公司，蘋果公司最近也此購置龐大的空間，準備結合好萊塢，發展數位影音內容。

南加州不只有矽灘。張揚展表示，南加州研究型大學及私人研究機構林立，形成廣大的科技聚落，航太、資通訊、生技、醫材、能源、物聯網等，都是南加州著名的科技聚落。沿著海岸往南的爾灣（Irvine），是著名醫材重鎮，再往南聖地牙哥，與台灣關係密切的Qualcomm、Broadcomm等無線通訊公司總部設於此，聖地牙哥則是全球生技重鎮，更有「基因體首都」之稱。

台灣創業家吳哲民觀察，南加州適合創業，重點不是技術，而是文化，著重說故事的能力，再加上市場大，創投規模也大，因此較易發展出獨角獸。

南加州科技聚落興起，加上我國在南加州一帶有30萬僑民、台裔留學生及專業人士，科技部運用各項政策強化與南加州科技聚落鏈結，以協助國內科技發展。張揚展觀察，美中科技戰開打後，美國對中國公司或人才都有所防備，相較之下，台灣就有與美國合作機會。

最新合作計畫是，在行政院主導下，南加州美國太空探索公司（Space X）布局未來5G及6G通訊技術，將發展低軌衛星，看中台灣靈活多樣產業鏈，近期將與科技部簽署合作備忘錄（MOU），我資通訊、電子、精密機械等產業有望打入Space X供應鏈。

為協助台灣發展生技產業，科技部已成功邀請台灣之光、總部設在聖地牙哥、全球最大抗體供應商百進生技（BioLegend）回竹北生醫園區設立150名研究人員的研發中心。