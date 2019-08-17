王品華碩財報有玄機 謝金河：越來越多台商會被擠出陸市場

2019-08-17 21:22 聯合新聞網 綜合報導



財信傳媒董事長謝金河認為大陸市場雖然大，但若台商在大陸市場沒有精益求精，在競爭力及政治表態的夾殺下，很容易被大陸市場淘汰。 示意圖／ingimage 分享 facebook

總統蔡英文上任以來鼓勵台商回流，日前她提到今年到現在台商回台投資已達五千億、逾90家企業參與台商投資方案，財信傳媒董事長謝金河也指出，大陸市場雖然大，但若台商在大陸市場沒有精益求精，在競爭力及政治表態的夾殺下，很容易被擠出大陸市場。

政府鼓勵台商回流投資，吸引不少企業響應，但萬國通路董事長謝明振直言「企業回來台灣不容易」，指出台灣在國際地位邊緣、無出口關稅互惠的侷限下難以吸引企業回台，認為政府強而有利的政策後勤支援會是台商回流的一大助益；謝金河則從公司經營方式切入，舉幾間認列大陸投資損益、獲利逐漸減少的公司為例，提醒台灣企業「若沒有精益求精，只是把台灣的生產設備或產品移過去，最後一定抱撼而歸」。

謝金河舉王品、85度C、味全等具代表性的企業，指出這些企業有的轉盈為虧、有的獲利逐漸減少、甚至有的已經結束營業，如王品集團「轉盈為虧」、Q2虧損2106.9萬元；而電子業華碩雖然過去都獲利，但Q1虧損14.12億、Q2更賠18億，這些例子透露出一個訊息，那就是在大陸競爭力逐漸增強之時，若台商在大陸市場的經營只是原封不動的將台灣這套搬過去「最後一定會抱憾而歸」。

除了精益求精、提升自己的市場競爭力外，謝金河提醒「政治表態」也會是台商要面對的課題，但他認為要克服中國市場的特殊環境絕非易事，因此推測將會有更多的台商被擠出大陸市場。