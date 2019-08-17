親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

曾舞槍自拍嗆警 昔十大槍擊要犯之首薛球病逝台南

影／被爆年輕照打趴男星 林右昌：給我3個月減重

貿易戰衝擊無薪假人數創新高 經長沈榮津提三大解方

2019-08-17 13:31經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

受美中貿易戰衝擊影響，根據勞動部公布的最新一期無薪假統計，實施人數2,012人創下今年以來新高紀錄，而這一波無薪假主要以金屬和機械業為主，其中也包含工具機產業在內。對此，經濟部沈榮津今（17）日提出三大解方，強調將與勞動部合作，協助產業一起度過難關。

沈榮津指出，美中貿易戰衝擊下所造成的高度不確定性，對於國內一些外銷型的產業確實已造成影響，但若危機因應得宜，就是轉機。

沈榮津進一步指出，解方一是在這不景氣的時候，經濟部將協助產業升級轉型，在中小企業部分，協助其數位化，而大企業則朝智慧化，他並已要求工業局加大力道協助產業，且高度和廣度要同時進行。

解方二、沈榮津則是提出要利用這個機會「練兵」，經濟部將與勞動部合作，比照亞洲金融風暴的時候，而目前機械業者也多同意，將加強訓練現在再談的IOT、大數據，還有AI人才，以迎接未來新的機會來臨。

至於解方三、沈榮津表示，將利用內需市場，提供工具機業者來補足這個缺口，像是學校教學設備的工具機，還有職訓中心實習設備的提早釋出，汰舊換新。還有台商回流一半以上也都會使用國產的機器設備，國營事業的採購，也都是一個機會。

沈榮津勞動部經濟部
【台北約會地圖】行程這樣排~來場浪漫韓系約會吧→

相關新聞

今年經濟成長率上修至2.46% 主計總處：明年更好

2019-08-16 23:42

下半年變數多…學者：上修GDP偏向「過於樂觀」

2019-08-16 23:52

權證避險降稅 將送立院審議

2019-08-16 23:31

財政部：下半年出口回穩 由衰退轉為持平或微增

2019-08-17 10:00

主計總處：今年GDP增幅上修至2.46%

2019-08-17 01:34

財經觀點／鼓勵台商回流 配套要與時俱進

2019-08-16 23:44

沃旭大彰化離岸風電 啟動

2019-08-16 23:32

台中港風電專用碼頭 明年完工

2019-08-16 23:29

2018年收支調查 家庭可支配所得微增1.7%

2019-08-16 23:28

2,012人放無薪假暴增兩倍 金屬、機械業最嚴重

2019-08-16 23:27

高盛降四小龍GDP預測值

2019-08-16 23:27

主計總處上修經濟成長率 學者：太樂觀

2019-08-16 23:26

主計總處：投資攀高 助攻GDP

2019-08-16 23:26

權證避險降稅若過關 交易占比上看5%

2019-08-16 23:25

國安基金 緊盯美中港情勢

2019-08-16 23:25

台商回流5,484億元 挹注今年經濟成長率竟只有一點點

2019-08-16 21:17

主計總處大幅上修經濟成長率 學者：過度樂觀

2019-08-16 19:23

地上權「王中之王」 世貿三館擬明年3月招標

2019-08-16 18:36

搶救雙子星案最優資格 南海聲請假處分駁回確定

2019-08-16 17:30

職災個案服務 11年助2.7萬勞工、家庭

2019-08-16 16:42

主計總處大幅上修 今年經濟成長率至2.46％

2019-08-16 16:41

大幅上修！主計總處：今年經濟成長率2.46％

2019-08-16 16:38

茶飲大軍展店 年營業額估增4.8％

2019-08-16 14:19

職災個案服務 累計助2.7萬勞工、家庭

2019-08-16 14:19

無薪假激增至2012人 創今年新高

2019-08-16 14:19

薪資趕不上物價 善用保單存老本

2019-08-16 14:04

職場新鮮人 保險如何買？

2019-08-16 14:01

TiEA提三大訴求 盼政府力挺網路與電商產業

2019-08-16 14:01

核二2號機18日例行測試降載 台電：供電無虞

2019-08-16 13:59

「神車」TOYOTA ALTIS改款狂賣1.3萬輛 帶動台灣電動車市場

2019-08-16 13:30

最新無薪假人數飆至2,012人 創今年新高

2019-08-16 11:04

轉單效應 前7月對美貿易續創新高

2019-08-16 10:48

邊拜訪柑仔店邊扶貧 小台商翻身東協尿布王

2019-08-16 09:26

低檔持有 央行黃金儲備賺4698億

2019-08-10 00:29

川普突襲課關稅 陸A股以穩為攻

2019-08-02 14:28

雙子星8月9日大限 于品海：只剩法律途徑

2019-07-25 20:01

女性創業論壇 聚焦四大主題

2019-07-21 00:26
看更多

熱門文章

為什麼要廢止印花稅 財政部這麼說

2019-08-16 16:49

虎航砸228億 擴編機隊

2019-08-17 02:56

聚積Mini LED第4季試產 明年擬量產

2019-08-16 14:19

央行：密切關注香港擠兌潮 必要時提供外幣資金支援

2019-08-16 13:52

滙豐高層離職引風波 台灣總座首度闢謠：全無根據

2019-08-16 17:11

搶救雙子星案最優資格 南海聲請假處分駁回確定

2019-08-16 17:30

大幅上修！主計總處：今年經濟成長率2.46％

2019-08-16 16:38

死前兩年內贈與家人現金 須報遺產稅

2019-08-16 14:19

沃旭大彰化離岸風電 啟動

2019-08-16 23:32

輝達財報帶勁 供應鏈High

2019-08-16 23:29

非洲廠傳主管性侵 年興紡織：非台籍幹部

2019-08-16 14:03

誠品海外拓點 要改賺管理財

2019-08-17 02:56

香港816擠兌？央行：國銀分行目前正常

2019-08-16 13:58

地上權「王中之王」 世貿三館擬明年3月招標

2019-08-16 18:36

C羅代言影片曝光 蝦皮宣告「9.9超級購物節」開跑

2019-08-16 15:40

台商回流5,484億元 挹注今年經濟成長率竟只有一點點

2019-08-16 21:17

父親土地掛人頭 死後要回…被補遺產稅還加罰

2019-08-16 14:19

搶攻陸機器人商機 達明增資200萬美元

2019-08-16 16:43

面板雙虎 轉攻高階產品

2019-08-16 23:26

主計總處大幅上修經濟成長率 學者：過度樂觀

2019-08-16 19:23

晟德轉投資 澳優重訊反擊禿鷹

2019-08-17 02:56

謝勤益：電視面板產能過剩 南韓面板廠現金壓力大

2019-08-16 20:24

輝達毛利率衝60% 激勵股價大漲

2019-08-16 23:26

三星面臨大陸殺價 在韓LCD廠擬減產

2019-08-16 23:33

權證避險降稅 將送立院審議

2019-08-16 23:31

元太重複列印電子紙 攻智慧辦公室、醫療、物聯網領域

2019-08-16 15:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top