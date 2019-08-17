貿易戰衝擊無薪假人數創新高 經長沈榮津提三大解方

2019-08-17 13:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



受美中貿易戰衝擊影響，根據勞動部公布的最新一期無薪假統計，實施人數2,012人創下今年以來新高紀錄，而這一波無薪假主要以金屬和機械業為主，其中也包含工具機產業在內。對此，經濟部長沈榮津今（17）日提出三大解方，強調將與勞動部合作，協助產業一起度過難關。

沈榮津指出，美中貿易戰衝擊下所造成的高度不確定性，對於國內一些外銷型的產業確實已造成影響，但若危機因應得宜，就是轉機。

沈榮津進一步指出，解方一是在這不景氣的時候，經濟部將協助產業升級轉型，在中小企業部分，協助其數位化，而大企業則朝智慧化，他並已要求工業局加大力道協助產業，且高度和廣度要同時進行。

解方二、沈榮津則是提出要利用這個機會「練兵」，經濟部將與勞動部合作，比照亞洲金融風暴的時候，而目前機械業者也多同意，將加強訓練現在再談的IOT、大數據，還有AI人才，以迎接未來新的機會來臨。

至於解方三、沈榮津表示，將利用內需市場，提供工具機業者來補足這個缺口，像是學校教學設備的工具機，還有職訓中心實習設備的提早釋出，汰舊換新。還有台商回流一半以上也都會使用國產的機器設備，國營事業的採購，也都是一個機會。