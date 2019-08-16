你家一年可支配所得有多少？所得分配差距擴大中

2019-08-16 21:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 江睿智 ╱即時報導



主計總處今（16）日公布2018年家庭收支調查，每戶可支配所得平均數為103.6萬元，較2017年增加1.7%。每戶可支配所得差距6.09倍，較2017年微增0.02倍；主計長朱澤民解釋，主因是高所得家庭所得成長的速度比低所得家庭還要快，這也是全球共同趨勢。

主計總處指出，依每戶可支配所得高低將戶數分為5組，2018年最高20%家庭平均可支配所得為209.9萬元，年增2.2%；最低20%家庭平均可支配所得為34.5萬元，年增2%，兩者差距為6.09倍，較2017年的6.07倍微增0.02倍。

主計總處也指出，2018年我國吉尼係數0.338，亦較2017年微增0.001。

朱澤民說，隨著全球專業分工、知識經濟發展、人口老化及家庭結構改變，各國每戶可支配所得差距倍數多呈擴大趨勢。政府持續推行各項社會福利措施，也有助於縮減所得差距。

朱澤民並說，我國每戶可支配所得差距倍數與日本相近，也比韓國及美國低。

主計總處指出，2018年平均每戶家庭的可支配所得平均數為103.6萬元，年增1.7%；每人可支配所得平均為34萬元，年增2.4%。

若是以中位數衡量，2018年每戶可支配所得中位數為88.6萬元，年增0.6%。每人可支配所得中位數為29.2萬元，年增2.6%。

調查顯示，2018年平均每戶消費支出為81.1萬元，與前一年相當。