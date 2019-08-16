台商回流5,484億元 挹注今年經濟成長率竟只有一點點

2019-08-16 21:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 江睿智 ╱即時報導



台商回流強強滾，經濟部台商回台申請案件審查，截至目前已有111家獲通過，累計投資金額逾5,484億元。主計長朱澤民今（16）日表示，根據掌握，今年僅有400億挹注今年民間投資與經濟成長率。

主計總處今日指出，半導體產業持續投資進階製程，以及台商回流投資逐步落實，預測今年民間投資成長率為5.01%，為2014年以來新高。2020年民間投資仍會穩健成長。

朱澤民表示，逾百家回流台商投保勞保人數，截至今年6月底止，較去年7月底，新增6300人、成長4.5%，遠高於同期間勞保投保人數成長0.2%。百家回流台商進口資本設備的年增率達7成。

朱澤民表示，往年國內投資不多，因應美中貿易戰，我廠商都很靈活因應，調整產線，觀察經濟部新登記工廠家數，上半年成長5.3%，工廠面積成長13.4%，在國內蓋廠，就會生產，「這應是中長期考量，不會是短期」。

他表示，產線移回台灣，在台灣生產，就會在台灣僱人，附加價值就會留在台灣。

朱澤民進一步指出，在計算今年國內生產毛額，並不是將台商回流投資審查通過近5500億元全數計入民間投資。根據經濟部掌握，今年下半年約有1700億元資金到位，其中與蓋廠投資有關約1100億元，再扣掉自國外進口機械設備等，僅約400億元會挹注到今年GDP（國內生產毛額），約占0.2%。

除了台商回流投資效應有待發酵外，主計總處綜合統計處長蔡鈺泰表示，半導體產業持續投資更是今年民間投資主力，例如，台積電第2季資本支出就高達1164億元，5奈米、7奈米產線持續開出，就會帶動出口與就業。

展望2020年，主計總處指出，半導體與台商投資回流熱度持續、離岸風電等綠能投資持續進行，以及電信業者逐步開展5G網路布建，民間投資仍會穩健成長。