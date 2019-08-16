主計總處大幅上修經濟成長率 學者：過度樂觀

2019-08-16 19:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



主計總處將今年經濟成長率預測值大幅上修至2.46％，展望明年還可更上一層樓，GDP成長率達2.58%。但有學者認為，當前全球政經局勢詭譎多變，部分主要經濟體甚至顯現衰退警訊，主計總處逆勢上修經濟預測，恐怕是過度樂觀。

國際貨幣基金（IMF）才在7月下旬示警，全球貿易劇烈惡化，拖累經濟的程度超乎預期，將今年全球經濟成長率下修至3.2％，貿易成長幅度也僅2.5%，遠低於4月預測值3.4%，對於仰賴外貿的台灣而言無疑是一大挑戰。

中研院經濟所研究員周雨田指出，受到美中貿易爭端影響，台商回流、企業轉單確實有利於台灣，但整體大環境其實沒有那麼好，金融市場風聲鶴唳，部分國家央行陸續降息，反映經濟基本面的疑慮，主計總處卻大幅上修經濟展望，實在太過樂觀。

周雨田表示，貿易戰火重創中國，除了人民幣大幅貶值，債務危機也是一大隱憂。根據經濟學家盤點，全球前20大經濟體中，德國、英國、義大利、巴西及墨西哥等正面臨衰退風險，新加坡及香港經濟也陷入困境，台灣絕對不能大意。

不過也有分析師認為，主計總處上修幅度還算合理，觀察去年經濟表現，上半年都在3%以上，下半年則在保二邊緣，比較基期差很多；今年第2季經濟成長2.4%相當強勁，順勢上修全年預測自有道理。

他也提到，今年是選舉年，政府支出必然拉高，台積電日前也上修今年資本支出，半導體廠商與台商投資熱絡，在「公民聯手」的情況下，投資動能將有一定程度的支撐。

另一方面，根據國發會公布的景氣對策信號，領先指標已經連續六個月上升。該名分析師指出，主計總處在做經濟預測時，一定會將領先指標納入考量，「眼看它已經彎上去，沒有悲觀的道理」，至於預測明年GDP成長可達2.58%，他則坦言「確實有點樂觀」，往後還有下修空間。

該名分析師認為，這個前提應該是美中貿易戰維持「僵而不破」格局，從目前來看，美國還未陷入經濟衰退的風險，日前公布的7月零售銷售數據「紮紮實實」，不但優於預期，增幅也是四個月來最大，顯示消費者支出持續支撐景氣擴張。

他指出，當前最大風險來自於經濟疲弱的中國，百姓不敢花錢，企業不敢投資，消費與投資缺乏自發性成長動能，所剩只靠政府撐場，這顆泡沫何時破滅猶未可知，但最關鍵的是人民幣匯率不能失守，後續走勢值得關注。