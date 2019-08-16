親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
基本工資調漲
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

正妹外送員吐辛酸「不是輕鬆工作」 網友發現照片有亮點

國道1號永平工商校車與貨櫃車車禍 23人輕傷

地上權「王中之王」 世貿三館擬明年3月招標

2019-08-16 18:36經濟日報 記者程士華╱即時報導

位於信義計畫區的世貿三館。圖／聯合報系資料照片
位於信義計畫區的世貿三館。圖／聯合報系資料照片
分享

台北市信義區具指標性的世貿三館地上權案，土地市價上看500億元，財政部國有財產署長曾國基今（16）日表示，此案可謂地上權「王中之王」，將大幅帶動全國GDP成長及國庫收入，9月將拍板未來是否限制土地使用方式，預定明年3月公告招標。

世貿三館基地位於信義計畫區松智路、松壽路口A21街廓，目前由經濟部貿易局委託外貿協會營運，租約於今年底即將到期，預定明年招標地上權。由於位處台北市政府與101大樓之間，堪稱台北市蛋黃區，占地更將近5,000坪，此案受到市場高度關注。

曾國基表示，世貿三館的土地分區屬於娛樂設施，允許建蔽率50%、容積率560%，意即將近2500坪土地可作建設，土地開發潛力不亞於鄰近的南山廣場，但考量土地分區限制及社會觀感問題，不允許住宅使用，避免成為信義區超級豪宅。

由於世貿三館目前主要用途為舉辦國際性會議展覽活動，曾國基表示，近期皆不斷收到外界的建議，希望未來仍能保有當地作為會展場地的功能，國產署將在9月會同經濟部、外貿協會、台北市政府、交通部觀光局等相關單位，研商地上權標案是否要加入用途限制，針對一定比例樓地板面積要求作為會展場地。

世貿三館土地公告現值約為211億元，曾國基估算，市價可能上看500億元，未來地上權權利金收入估計可以為國庫帶進200億元活水，但若加上開發用途限制，可能就要下修權利金的要求，此案地上權可能要諮詢專業單位，協助估算會展活動市場行情、潛在獲利潛力，

曾國基表示，世貿三館案期望能在明年Q1，最晚3月正式公告招標，若加上台北市另一亮點松江南京地上權案，兩案權利金合計可能貢獻逾300億元，整個投資可以帶動全國GDP成長0.8個百分點。

地上權外貿協會經濟部
【台北約會地圖】行程這樣排~來場浪漫韓系約會吧→

相關新聞

搶救雙子星案最優資格 南海聲請假處分駁回確定

2019-08-16 17:30

職災個案服務 11年助2.7萬勞工、家庭

2019-08-16 16:42

大幅上修！主計總處：今年經濟成長率2.46％

2019-08-16 16:38

主計總處大幅上修 今年經濟成長率至2.46％

2019-08-16 16:41

茶飲大軍展店 年營業額估增4.8％

2019-08-16 14:19

職災個案服務 累計助2.7萬勞工、家庭

2019-08-16 14:19

無薪假激增至2012人 創今年新高

2019-08-16 14:19

薪資趕不上物價 善用保單存老本

2019-08-16 14:04

職場新鮮人 保險如何買？

2019-08-16 14:01

TiEA提三大訴求 盼政府力挺網路與電商產業

2019-08-16 14:01

核二2號機18日例行測試降載 台電：供電無虞

2019-08-16 13:59

「神車」TOYOTA ALTIS改款狂賣1.3萬輛 帶動台灣電動車市場

2019-08-16 13:30

最新無薪假人數飆至2,012人 創今年新高

2019-08-16 11:04

轉單效應 前7月對美貿易續創新高

2019-08-16 10:48

邊拜訪柑仔店邊扶貧 小台商翻身東協尿布王

2019-08-16 09:26

國發基金扮創業天使 金援40新創

2019-08-16 01:28

國發基金 首見投資大數據

2019-08-16 01:28

根留台灣加速投資方案 華美光學通過審核

2019-08-16 01:06

下半年衝刺消費 可望有政策轉機

2019-08-16 01:06

智庫看好 今年成長穩居四小龍之首

2019-08-16 01:06

回台投資 再添上銀、瀚宇博

2019-08-16 01:06

響應台商回流政策 銀行推專案融資

2019-08-16 01:06

資金匯回專法上路首日 大戶跑第一

2019-08-16 01:06

Q2經濟成長高於2.41％ 超預期

2019-08-16 01:06

22年首見！ 明年度預算無差短

2019-08-16 00:52

財經觀點／推動自經區 一定要有創新模式

2019-08-16 00:33

今公布經濟成長率 「些微上修」

2019-08-16 00:10

資金匯回專法上路首日 已有一案搶頭香

2019-08-16 00:03

高雄亞灣 1.6萬坪基地招商

2019-08-15 23:35

高雄招商／萬事俱備 期待經濟東風

2019-08-15 23:29

經濟成長率明公布 主計長今先透露「會上修」

2019-08-15 22:23

印尼投資案遭疑為選舉做業績 中油：荒唐指控

2019-08-15 22:00

美殖利率倒掛 分析師：企業投資恐轉保守

2019-08-15 20:27

愛奇藝在台徵才是否違規 經部：須釐清目的

2019-08-15 17:10

美延緩對陸手機、筆電課稅 沈榮津：電子五哥優先回台

2019-08-15 16:16

政府祭租金補貼 徐國勇：有助提升結婚率、生育率

2019-08-15 14:57

低檔持有 央行黃金儲備賺4698億

2019-08-10 00:29

川普突襲課關稅 陸A股以穩為攻

2019-08-02 14:28

雙子星8月9日大限 于品海：只剩法律途徑

2019-07-25 20:01
看更多

熱門文章

史上第二次！國泰金辦現增200億元 每股暫訂27到41元

2019-08-15 20:35

資金匯回專法上路首日 大戶跑第一

2019-08-16 01:06

工業機器人納管 業界譁然

2019-08-16 00:28

折疊機掀熱潮 台系鏈進補

2019-08-16 00:28

晴天儲糧 國泰金現增200億

2019-08-15 23:29

平均一年降兩次價 無印良品靠這三招黏住你

2019-08-15 19:31

波音摔飛機、GE市值剩1/6、匯豐裁員4千人...光速經濟時代，巨人級企業最易犯的致命錯誤

2019-08-16 11:16

聯強打造新總部 63億買南港商辦

2019-08-15 23:29

國泰金搶錢...因應會計大魔王

2019-08-15 23:29

台商鮭魚返鄉為何說得多做得少 萬國通路董座解答

2019-08-16 13:44

境外資金匯回專法上路 25%資金可買18項金融商品

2019-08-15 19:58

5G手機齊發 帶旺零件業

2019-08-16 00:28

手機辦貸款 沙盒實驗過關

2019-08-16 02:25

富邦銀區塊鏈轉帳 未來跨境匯款省千元

2019-08-15 21:07

為什麼要廢止印花稅 財政部這麼說

2019-08-16 16:49

22年首見！ 明年度預算無差短

2019-08-16 00:52

央行：密切關注香港擠兌潮 必要時提供外幣資金支援

2019-08-16 13:52

聯發科攻5G 再傳捷報

2019-08-15 23:32

最新無薪假人數飆至2,012人 創今年新高

2019-08-16 11:04

景氣趨緩 無薪假人數增至2,012人

2019-08-16 10:45

員工持股信託 9月上路

2019-08-16 02:30

國內首宗沙盒實驗成功 信用小白可望一體適用

2019-08-15 20:27

大幅上修！主計總處：今年經濟成長率2.46％

2019-08-16 16:38

北富銀區塊鏈轉帳 進沙盒

2019-08-16 02:30

奪回父生前登記他人名下土地 被查到補稅罰款共90萬元

2019-08-16 10:36

Q2經濟成長高於2.41％ 超預期

2019-08-16 01:06

經濟成長率明公布 主計長今先透露「會上修」

2019-08-15 22:23

香港816擠兌？央行：國銀分行目前正常

2019-08-16 13:58

滙豐高層離職引風波 台灣總座首度闢謠：全無根據

2019-08-16 17:11

境外資金匯回 金融業搶千億財管商機

2019-08-16 01:22

國發基金 首見投資大數據

2019-08-16 01:28

非洲廠傳主管性侵 年興紡織：非台籍幹部

2019-08-16 14:03

國發基金扮創業天使 金援40新創

2019-08-16 01:28

小店導入支付 租稅優惠延長

2019-08-16 00:19

回台投資 再添上銀、瀚宇博

2019-08-16 01:06

搶救雙子星案最優資格 南海聲請假處分駁回確定

2019-08-16 17:30

專家觀點／正向發展5G的根本之道

2019-08-16 01:53

鴻海劉揚偉赴美 督軍威州投資案

2019-08-16 00:14

高雄亞灣 1.6萬坪基地招商

2019-08-15 23:35

投資免稅 留意三要點

2019-08-16 01:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top