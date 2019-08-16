地上權「王中之王」 世貿三館擬明年3月招標

2019-08-16 18:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 程士華 ╱即時報導



位於信義計畫區的世貿三館。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

台北市信義區具指標性的世貿三館地上權案，土地市價上看500億元，財政部國有財產署長曾國基今（16）日表示，此案可謂地上權「王中之王」，將大幅帶動全國GDP成長及國庫收入，9月將拍板未來是否限制土地使用方式，預定明年3月公告招標。

世貿三館基地位於信義計畫區松智路、松壽路口A21街廓，目前由經濟部貿易局委託外貿協會營運，租約於今年底即將到期，預定明年招標地上權。由於位處台北市政府與101大樓之間，堪稱台北市蛋黃區，占地更將近5,000坪，此案受到市場高度關注。

曾國基表示，世貿三館的土地分區屬於娛樂設施，允許建蔽率50%、容積率560%，意即將近2500坪土地可作建設，土地開發潛力不亞於鄰近的南山廣場，但考量土地分區限制及社會觀感問題，不允許住宅使用，避免成為信義區超級豪宅。

由於世貿三館目前主要用途為舉辦國際性會議展覽活動，曾國基表示，近期皆不斷收到外界的建議，希望未來仍能保有當地作為會展場地的功能，國產署將在9月會同經濟部、外貿協會、台北市政府、交通部觀光局等相關單位，研商地上權標案是否要加入用途限制，針對一定比例樓地板面積要求作為會展場地。

世貿三館土地公告現值約為211億元，曾國基估算，市價可能上看500億元，未來地上權權利金收入估計可以為國庫帶進200億元活水，但若加上開發用途限制，可能就要下修權利金的要求，此案地上權可能要諮詢專業單位，協助估算會展活動市場行情、潛在獲利潛力，

曾國基表示，世貿三館案期望能在明年Q1，最晚3月正式公告招標，若加上台北市另一亮點松江南京地上權案，兩案權利金合計可能貢獻逾300億元，整個投資可以帶動全國GDP成長0.8個百分點。