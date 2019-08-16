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搶救雙子星案最優資格 南海聲請假處分駁回確定

2019-08-16 17:30聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

香港南海控股去年底拿下台北雙子星開發案，但經濟部投資審議委員會以涉及國家安全議題等理由，駁回設立台灣南海發展公司案。南海發展為保留最優申請敖博勝的人資格及開發案，向法院聲請假處分，台北高等行政法院認為與法律規定要件不合，駁回聲請，經抗告，最高行政法院今駁回確定。

香港商南海發展公司及馬來西亞商馬頓公司，參與台北市政府捷運工程局辦理的雙子星開發案招標甄選，去年12月28日，捷運局將南海評選為最優申請人。

今年1月，南海向投審會申請匯入相當於新台幣10億元等值外幣，投資設立台灣南海發展公司案，以便以此新設專案公司，但投審會認定南海發展與中國關聯極深，依照外國人投資條例第7條，認定不利國家安全，6月26日駁回申請。

南海認為，投審會駁回其等投資申請違法，且捷運局原設定應於今年7月10日以前辦妥新設專案公司事宜，恐因投審案未通過而可歸責於南海致未能遵期完成，將導致南海喪失以最優申請人地位參與開發案資格，認與捷運局間有公法上法律關係爭執，將致其等受重大損害而有急迫危險。

因此，聲請法院為定暫時狀態假處分，請求命捷運局於本案判決確定前，應展延南海於開發案中設立新專案公司期限，且不得廢棄最優申請人資格，並不得核准次優申請人遞補簽訂投資契約或重新公開徵求投資人，也不得廢棄開發案。

南海主張，無法繼續參與開發案，無法取回保證金新台幣5.37億元、投入成本及預期利潤3680億元等損害。

法院查出，除5.37億元保證金外，其他款項並未提出得即時調查的證據以為釋明；且損害或所失利益，均屬財產上損失，於社會通念上能以金錢賠償或回復，也難認為無法回復之重大損害或有急迫之危險，與定暫時狀態假處分的要件不符，駁回聲請。

香港南海控股為保留雙子星案最優申請敖博勝的人資格及開發案，向法院聲請假處分，台北...
香港南海控股為保留雙子星案最優申請敖博勝的人資格及開發案，向法院聲請假處分，台北高等行政法院認為與法律規定要件不合，駁回聲請，經抗告，最高行政法院今駁回確定。圖／報系資料照片
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