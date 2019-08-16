職災個案服務 11年助2.7萬勞工、家庭

2019-08-16 16:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



職能治療師透過工作能力評估，確認個案復工需求。 圖／勞動部提供 分享 facebook 動部職安署今（16）日記者會指出，自民國97年推動「職業災害勞工個案主動服務計畫」，於各地方勞工主管機關共配置47名個案管理員，提供職災勞工個別化的深度服務，協助職災勞工及家庭渡過困境並回到勞動市場，截至今年7月底止，已服務超過2萬7000多個職災勞工及家庭。

職安署指出，做鐵工的阿盛，工作時因重心不穩從樓梯上摔落，導致大腿骨骨折及多處挫傷，需停工休養，阿盛一家失去了家裡的經濟支柱，頓時陷入困境。之後職安署經個管員多次進行家庭訪視了解需求，提供急難救助及勞資調解等相關協助，轉介阿盛到住家鄰近工作強化中心進行職能復健，使阿盛能儘速康復返回職場。

還有，另一位從事吊運作業的小林，作業時不慎從民宅屋頂墜落，送醫後仍因傷重不治死亡，小林家庭原為中低收入戶，一家之主過世之後生活更是困難。也是經職安署個案管理員協助申請相關補助、社會福利資源及民間團體提供的子女獎助學金，讓小林一家可以漸漸走出陰影。

勞動部表示，勞工朋友如懷疑自己罹患職業病，可就近至各職業傷病防治中心尋求協助。若不幸確定發生職災，職災勞工個管員主動提供整合性服務及資源連結，詳加說明醫療、傷病、失能給付等各項勞保給付、職業災害勞工保護法中各項生活津貼及器具、家屬與看護補助等資訊，可協助勞工維持基本生活需求。

勞動部強調，職安署更重要的目標則是連結各項現有職能復健、職業重建資源網絡，協助職災勞工順利復工或重返職場。如勞工朋友不幸罹災死亡，個管員並主動協助家屬獲得相關補助、慰問金及社會福利等資源渡過難關。