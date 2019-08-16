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TiEA提三大訴求 盼政府力挺網路與電商產業

2019-08-16 14:01經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

TiEA理事長陳建弘（左）率業界代表，拜會總統蔡英文。圖／TiEA提供
TiEA理事長陳建弘（左）率業界代表，拜會總統蔡英文。圖／TiEA提供
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台灣網路暨電子商務產業發展協會（TiEA）由理事長陳建弘率業界代表，於總統府拜會總統蔡英文，面對網路電商業界代表，再次呼籲政府推動網路暨電商產業成為國家級關鍵戰略產業的聲音，盼政府盡早開放多元籌資管道，作為產業壯大的助力，尤其網路是年輕人擅長的戰場。對此，蔡英文慎重地回應「聽懂了」。

TiEA自2012年成立迄今持續與政府溝通，積極推動網路暨電子商務產業成為國家級關鍵戰略產業。TiEA此回拜會蔡英文，希望台灣跟上世界產業變遷的趨勢，力挺網路與電商產業，在法規上發展與管制並重，建立實質公平的競爭環境；在資本方面領頭點火並開放多元籌資管道，讓網路原生世代的年輕人們能透過網路的連結直接面向世界，勇敢開創網路電商新經濟的機會。

「目前全球市值排名前十的企業中，網路電商相關有7家；但台灣市值排名前十的企業中，除了中華電以外卻都是製造業，與全球產業變遷的趨勢顯有落差。」TiEA理事長陳建弘說。

陳建弘表示，今天提出三個訴求，第一、希望政府認知網路、電商產業的重要性，以前瞻20年的眼光，將之明列為國家級關鍵戰略產業；第二、希望政府設立或指定類似消保會之機關，作為網路電商新經濟單一窗口，統籌處理法規調適或鬆綁問題，建立更公平、健康且值得信賴的市場環境，且更密集更有效地與業界溝通，共商產業發展策略。

第三、陳建弘建議，新經濟的商業模式不同以往，目前所有世界級大型網路公司都是從虧損階段就得到資本市場的支持，先燒錢投資技術搶占市場，20年前台灣的網路、電商發展曾與矽谷並駕齊驅，現在仍有領先世界的軟體人才與硬體資源，卻因台灣網路、電商企業資金取得管道相對有限，無法全力追求成長，遂失去許多養出獨角獸的大好機會。

蔡英文先表示聽懂，並反問「你們最常聯絡的是哪一個部會或主管機關？」業界代表眾說紛紜，但答案總之是「很多」，因為目前網路產業被劃分在資訊服務業和軟體業裡，電商產業則是被劃分在虛擬零售業的無店面零售業。

TiEA指出，如此一來造成電子商務的主管機關是經濟部，交友網站的主管機關是內政部，旅遊網站的主管機關是交通部，遊戲產業的主管機關是工業局，通訊軟體的主管機關是NCC，而電子支付主管機關是金管會，並無與政府有效溝通的單一窗口。

蔡英文指示，政府組織架構於工業時代，無法滿足日新月異的環境變化與產業需求，造成政府管理的破碎化，像網路電商這樣的新型態商業模式與活動已經超出經濟部的管理範圍，是跨部會的議題。

蔡總統承諾，將邀集行政院長與各部會，針對國家整體數位發展策略與當前行政管理破碎化的問題進行討論，形成具體的對策，並請余宛如委員擔任後續聯繫窗口。

電商蔡英文電子商務

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